Firenze, Gucci Giardino 25 lancia un nuovo cocktail da collezione

di Luca Venturino 16 Giugno 2022

Gucci Giardino 25, il cafè e cocktail bar incastonato in quel di piazza della Signoria, a Firenze, prosegue le celebrazioni per l’inaugurazione con il lancio di un nuovo cocktail da collezione nato dalla collaborazione con Giorgio Bargiani del Connaught Bar di Londra – l’Elisir d’Elicriso. Si tratterà di un drink che declinerà l’essenza di Giardino 25 attraverso i suoi aromi evocativi e che, di fatto, sarà anche disponibile in versione pre-miscelata in bottiglia.

Nello specifico, l’Elisir può vantare un profilo ricco, erbaceo e intenso, sapiente mix di varietà botaniche locali, spezie ed erbe mediterranee, e che soprattutto attinge alle note dell’olio essenziale di elicriso dal cui, per l’appunto, si fa prestare il nome. Dominano il vermouth e i liquori a base vegetale quali l’agrumato e speziato liquore N.4 Podere Santa Bianca e il liquore Vetiver; ma di fatto il cocktail è aperto alla personalizzazione da parte del cliente: può essere infatti servito liscio in una coppa da Martini ben fredda con ghiaccio, come Spritz con tanto di bollicine per allontanare l’arsura estiva, o perfino come long drink se abbinato a soda e acqua tonica.

“È un grande onore contribuire con la mia esperienza e la mia passione in continua evoluzione alla creazione di una ricetta in cui ho voluto evocare lo stile di Gucci Giardino 25 e della Maison stessa, così come le nostre radici comuni” ha spiegato Giorgio Bargiani commentando il lancio del cocktail. “Elisir d’Elicriso racchiude i sapori e gli aromi della nostra Toscana, con una nota di fascino di Paesi lontani, in un mix elegante e romantico che cattura il palato e i sensi, proprio come il nuovo locale di Gucci qui a Firenze”.