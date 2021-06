Firenze: matrimonio e 2 battesimi nel ristorante, locale chiuso e 200 persone multate

Spostiamoci a Firenze perché qui un ristorante aveva organizzato un matrimonio e due battesimi in contemporanea. Risultato? Violazione delle norme anti Coronavirus, locale chiuso e multa per tutte e 200 le persone presenti.

Eh sì, perché i Carabinieri della Stazione di Calenzano si sono trovati di fronte a delle feste senza alcun rispetto per le norme anti diffusione Coronavirus. Tutto è successo sabato sera in un ristorante della zona di Calenzano.

I Carabinieri stavano facendo i normali controlli di routine quando sono incappati in questo locale più che affollato che non rispettava le regole anti contagio. È vero che le tre feste erano state organizzate in tre sale differenti, solo che all’interno c’erano 200 persone. Fra di essi, ovviamente, i due sposi del matrimonio e due neonati dei battesimi, più tutti gli ospiti, duecento in totale, tutti rumeni e residenti nella provincia di Firenze.

Alla luce di tutte queste violazioni, ecco che i Carabinieri hanno provveduto prima a identificare tutti i presenti, multando tutti, sia il proprietario del ristorante che i 200 invitati. In aggiunta il ristorante verrà chiuso dai 5 ai 30 giorni. E non è la prima volta che durante la pandemia il ristorante in questione è stato chiuso per gli stessi motivi.