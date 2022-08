Firenze: olivi e vigneti danneggiati da 40 minuti di grandine

di Manuela 17 Agosto 2022

A Ferragosto nei dintorni di Firenze c’è stata una violenta grandinata durata anche 40 minuti: olivi e vigneti della zona sono stati gravemente danneggiati nel corso di questo nubifragio che ha colpito in maniera particolare le aziende agricole di Bagno a Ripoli, Antella e Grassina.

A diramare l’allerta sono stati gli agricoltori della Cia: Sandro Orlandini, prsidente di Cia Toscana Scentro, ha dichiarato che è necessario essere consapevoli di quanto sta accadendo e che venga fatto tutto il possibile per aiutare gli agricoltori.

Il presidente ha sottolineato che da tempo stanno ribadendo che servono bacini di raccolta in collina, ma nessuno gli dà retta: in caso di nubifragi come questo o anche solo intense piovute, questi bacini potrebbero contribuire a trattenere l’acqua (bene particolarmente prezioso in questo periodo di siccità) che, quando arriva, finisce col farlo in maniera devastante.

Andrea Pagliai, vicepresidente di Cia Toscana Centro e lui stesso produttore orticolo e olivicolo a Bagno a Ripoli ha ammesso che ben 4mila piante di olivo su 6mila sono state colpite. Anche là dove le olive sono rimaste, ce ne sono poche: il 70% è finito a terra, mentre molte piante sono ormai spaccate e compromesse.

La bomba d’acqua e grandine, poi, ha danneggiato anche gli orti: lui ha avuto danni su 9 dei suoi 21 ettari coltivati. Vista l’enorme quantità di acqua arrivata dal cielo in un lasso di tempo così piccolo e vista anche la violenza delle precipitazioni, ecco che i fossi all’interno dei campi non sono stati sufficienti per smaltirla. Inoltre nella fascia Grassina-Antella la grandine non ha risparmiato nessuna azienda: molti vigneti sono andati distrutti.