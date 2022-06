Firenze, un ristorante espone uno striscione all’entrata: “Cercasi cameriere”

di Luca Venturino 10 Giugno 2022

Dopo lo speciale con Filippo La Mantia, per la nuova puntata de “I ristoratori non trovano personale” ci spostiamo in quel di Firenze: qui, infatti, il titolare del ristorante Alla Vecchia Bettola ha pensato di esporre all’entrata del suo locale un enorme striscione con su scritto “Cercasi cameriere” nella speranza di riuscire ad attirare del personale. L’idea del proprietario, il signor Massimiliano Stagi, è che anche i più distratti possano notarlo, e si tratta a tutti gli effetti dell’ultimo tentativo dopo una serie di mesi passati alla ricerca di nuovi dipendenti.

“Sei mesi fa ho scritto sulla mia lavagnetta che avevo bisogno di personale” ha raccontato a tal proposito Stagi “però nessuno si è fatto avanti”. A onor del vero occorre specificare che lo stesso titolare è perlomeno trasparente nel comunicare orari e paga della posizione richiesta (a differenza di quanto accaduto qualche settimana fa in un bar di Pisa): millecinquecento euro netti al mese, con un turno dalla durata media di dieci ore al giorno con una pausa che in genere va dalle tre alle quattro ore tra il servizio del pranzo e quello della cena. “Più le mance”, si premura di aggiungere. Tutti gli interessati, tuttavia, gli hanno risposto che per il lavoro in questione la paga era troppo bassa. Giusto o sbagliato, ciò che è certo è che il problema è decisamente concreto: la stagione estiva è ormai alle porte, e molti locali si trovano a corto di personale.