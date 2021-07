di Manuela 30 Luglio 2021

Sta per tornare la seconda edizione del Fishtuna Festival 2021: dal 1 al 5 settembre, infatti, Favignana ospiterà per la seconda volta questa kermesse dedicata alle tradizioni della pesca sostenibile del tonno rosso.

Tantissimi gli eventi in programma: non mancheranno incontri, workshop, masterclass e cooking show, senza dimenticare, però, gli spettacoli a tema, le immersioni guidate, gli hiking naturalistici e i percorsi in mountain bike per scoprire tutte le bellezze di Punta Faraglione a Favignana, Punta Mugnone e Secca del Cretazzo a Marettimo e Capo Grosso a Levanzo.

Il Fishtuna Festival si configura come un festival diffuso con eventi sparsi un po’ in tutte le Egadi. Realizzato grazie alla collaborazione fra il comune di Favignana e gli assessorati Pesca, Turismo, Sport e Spettacolo e Beni Culturali della Sicilia, ecco che si baserà su quattro pilastri:

Arte

Turismo

Agroalimentare

Sostenibilità

In particolare questa edizione vede un gemellaggio con la Spagna: sarà il Paese ospite di questa seconda edizione. Proprio grazie a una collaborazione con l’Ente per il Turismo Spagnolo di Milano e con Vittorio Castellani, giornalista “gastronomade”, all’evento parteciperà anche Lara Lopez, chef asturiana che nel 2020 ha ottenuto il titolo di Chef spagnola dell’anno.

Protagonista assoluto della manifestazione sarà il Tonno rosso: a lui saranno dedicati incontri con gli chef locali e non, talk show e anche presentazioni di libri. Non mancheranno, poi, focus su altri prodotti tipici dell’isola come la bottarga, il pesce azzurro, i capperi, l’aglio e i legumi.

Da non perdere l’appuntamento con “Esotico Siciliano: il Poké a Km 0”: insieme allo chef Enrico Schettino si parlerà di frutti tropicali ed esotici che vengono coltivati con buon successo anche in Sicilia.

Ci sono poi altri due eventi da seguire con attenzione:

convegno sulla sostenibilità ambientale e turismo che si terrà nell’ex Stabilimento Florio

progetto “Art Tuna” con l’artista siciliano Domenico Pellegrino, “artista della luce” che presenta un tonno luminoso diventato il nuovo simbolo della manifestazione

Numerosi, poi, gli spettacoli e la musica dal vivo con la presenza di artisti noti a livello locale e nazionale: Paolo Belli, Lello Analfino, Daria Biancardi e Massimo Minutella.

Se nel frattempo volete approfondire la questione delle Tonnare di Favignana, ne avevamo già parlato in precedenza quando si parlava della loro chiusura e del fatto che fosse tutta una questione politica.