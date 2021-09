Five Guys apre a Roma Termini il 4 ottobre

di Manuela 30 Settembre 2021

Ci siamo: Five Guys apre a Roma Termini il prossimo lunedì 4 ottobre. Era il luglio 2019 quando Five Guys aveva dichiarato che avrebbe aperto un fast food a Roma. Solo che poi, a dicembre 2019, l’inaugurazione era stata rinviata.

Poi c’era stata la pandemia, il lockdown e tutte le restrizioni ed ecco che arriviamo ad agosto 2021 quando il famoso fast food americano aveva annunciato l’imminente apertura. E adesso, salvo ulteriori slittamenti, Five Guys aprirà il suo primo locale romano proprio dentro la Stazione Termini.

Five Guys aveva aperto il suo primo locale in Italia nel 2018, in corso Vittorio Emanuele a Milano (qui trovate la nostra recensione dei loro panini). Da tempo aveva deciso di espandersi a Roma, ma per un motivo o per l’altro l’inaugurazione era sempre saltata.

Più precisamente Five Guys aprirà i battenti a Roma nella terrazza Termini, sita al primo piano della stazione. Come di consueto, sarà a metà strada fra un fast food e un ristorante. Queste le principali caratteristiche di Five Guys:

utilizzo di sola carne macinata fresca

uso di solo olio di arachidi per friggere (quindi chi è allergico alle arachidi è avvisato!)

assenza di congelatori (da Five Guys ci sono solo frigoriferi)

pane realizzato da panetterie partner sfruttando una ricetta originale della catena

utilizzo di poche varietà di patate selezionate affinché rimangano croccanti fuori e morbide dentro (mai surgelate, ma tagliate a mano e fritte sul momento)

Non mancheranno, poi, i milkshakes con diversi abbinamenti di gusti, fra cui anche il bacon. Inoltre nel locale di Roma ci sarà anche una macchina Freestyle di Coca Cola che consentirà di scegliere diverse combinazioni di gusto (con refill gratuiti). Inoltre sarà possibile anche effettuare il take away.