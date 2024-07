Flavio Briatore apre nella sua Forte dei Marmi e, che vi piaccia o no, sarà un successo

Il Crazy Pizza numero 20, in Versilia, ha una data ufficiale di inaugurazione. Sappiamo anche alcuni dettagli come posizione e novità, raccontati dallo stesso Briatore.

Immaginare un Crazy Pizza di Flavio Briatore nel cuore della Versilia a Forte dei Marmi ci riesce effettivamente facilissimo. Anzi, ci chiediamo come mai non abbia scelto prima tale luogo per la sua pizzeria. Ah già, ecco perché: ha sperimentato, prima, Saint Tropez! La nuova sede sarà inaugurata presto e sono già trapelati alcuni dettagli.

Un ristorante, il Crazy Pizza, che desta grandi interrogativi da quando è nato, a partire dall’ostilità da parte dei colleghi partenopei che difendono a gran voce la pizza Napoli style. Sì perché quella di Briatore si sta affermando come “pizza per ricchi” in contrapposizione con quella popolare difesa più a sud. Ecco cosa sappiamo della pizzeria numero 20 dell’imprenditore.

Crazy pizza N°20, in Versilia

Inarrestabile almeno quanto Antico Vinaio, Crazy Pizza made by Flavio Briatore sta per aprire il ventesimo ristorante e ha scelto Forte dei Marmi per questo traguardo. Un polo centrale per il divertimento di tutta Italia, litorale protagonista di cliché e frequentato dal ventaglio più disparato di “giovani” di tutte le età. Ecco altri numeri: “superare i 45 milioni di euro di fatturato a livello di sistema, proprio grazie a una solida strategia di crescita e innovazione, con oltre 15 milioni di euro di investimenti e creando più di 200 nuovi posti di lavoro” è il piano a lungo ma immediato termine di Flavio Briatore”.

Tutto ciò dopo aver testato una lunga serie di aperture: da Roma a Milano, da Londra a Montecarlo, da Porto Cervo a Ryhad. Ecco perché siamo sicuri che il nuovo Crazy Pizza funzionerà, che piaccia o no (Gino Sorbillo dovrà farsene una ragione!): Briatore stesso è il prototipo dell’uomo da Versilia, luogo dov’è amato e acclamato da decenni e dove il suo successo è stato alimentato costantemente.

Inaugurazione e dettagli

Crazy Pizza in versione Versilia si distinguerà, a detta di Briatore, “non solo per l’eccellenza culinaria, ma anche per la scelta di location affascinanti e suggestive”. Sembra infatti che sarà in posizione centrale tra il mare e il Mercato di Forte dei Marmi. Il locale avrà anche una veranda esterna e una zona dedicata agli aperitivi. Due piani, e oltre 100 posti a sedere.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 12 luglio: “questo stupendo ristorante creato all’interno di un immobile prestigioso rafforza il nostro rapporto privilegiato con il mare e il nostro impegno a offrire un servizio di qualità superiore nelle località turistiche più glamour” – racconta Flavio Briatore – “Ovviamente questa apertura al Forte mi sta particolarmente a cuore, sia per il mio personale legame con il territorio, sia perché è un ulteriore nostro investimento nelle località marittime dell’Italia, che da sempre ritengo siano, grazie agli oltre 8mila km di costa, uno dei più grandi patrimoni italiani“.