Crazy Pizza ci prova con il suo primo ristorante pop-up al Salone Nautico di Genova

di Manuela Chimera 7 Settembre 2023

Crazy Pizza, il famoso e controverso format creato da Flavio Briatore, ha deciso di cimentarsi in un nuova formula. Per la prima volta, infatti, avremo un Crazy Pizza in versione ristorante pop-up. Lo potrete trovare presso il Salone Nautico Internazionale di Genova, la cui 63esima edizione si terrà dal 21 al 26 settembre prossimi venturi presso la Banchina F Super Yacht.

Crazy Pizza approda al Salone Nautico di Genova

Crazy Pizza è il marchio di proprietà del Gruppo Majestas, quello guidato da Flavio Briatore e Francesco Costa. Recentemente Briatore è stato ospite della prima puntata del nuovo programma di Bianca Berlinguer, È sempre Cartabianca.

Flavio Briatore è apparso visibilmente dimagrito, tanto che la stessa Berlinguer non ha potuto fare a meno di chiedergli se stesse effettivamente bene prima di passare a parlare delle sue vicende estive, fra figli ed ex mogli. Al che Briatore ha spiegato che è dimagrito a causa della dieta che segue. A quanto pare l’imprenditore ha deciso di intraprendere la strada del digiuno intermittente: sta sedici ore senza mangiare per far riposare lo stomaco. Così facendo ha perso 18 kg.

Ma torniamo a Crazy Pizza. Brand controverso, spesso preso di mira per i prezzi delle sue pizze, con tanto di risposte secche al vetriolo da parte dello stesso Flavio Briatore, ecco che questa volta se ne parla per via del fatto che ha deciso di aprire un temporary restaurant proprio durante la 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Come tutti i pop-up restaurant, anche nel caso del Crazy Pizza l’apertura sarà limitata ai giorni del Salone Nautico. Tuttavia l’offerta enogastronomica dovrebbe essere la medesima dei ristoranti classici della catena di Briatore.

Quindi spazio a un menu con proposte gastronomiche premium (ci sarà anche la pizza col patanegra?) e all’intrattenimento con lo Spinning Pizza Show (proprio a maggio il brand aveva cambiato il logo e il claim che era diventato “Home of the Spinning Pizza”). Per quanto riguarda la location, anche questa rimane in linea con il concept generale di Crazy Pizza.

Ciò vuol dire un pop-up restaurante con concept elegante, che riprende gli stilemi del brand d’origine, con vetrate molto ampie e un dehor panoramico che permettere una vista sull’area espositiva del Salone Nautico stesso.

Ricordiamo che a inizio anno Flavio Briatore si era arrabbiato tantissimo con il comune di Roma perché quest’ultimo aveva bocciato i progetti relativi ai tavolini all’esterno nel dehors del Crazy Pizza della Capitale.