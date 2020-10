Flavio Briatore ha riaperto il Billionaire di Dubai

Flavio Briatore ha deciso di riaprire il Billionaire di Dubai. Su Instagram l’imprenditore ha lanciato il suo in bocca al lupo a camerieri, chef e segretari che, da oggi, rigorosamente con mascherina (e si spera un po’ più distanziati di come appaiono in foto), torneranno a lavorare.

Briatore ha scelto di riaprire nonostante quanto accaduto in estate (leggasi l’epopea relativa al focolaio di Coronavirus al Billionaire di Porto Cervo con annessa “prostatite” da Covid-19!) e nonostante tutte le polemiche che ne erano seguite.

A seguito dell’annuncio, molti hanno applaudito alla sua scelta, mentre altri gli hanno fatto notare che il Coronavirus, in questo periodo, sta riprendendo piede in maniera esponenziale in tutto il mondo e lo hanno ammonito di fare attenzione: è questo il momento adatto per una riapertura del genere? Questi sono alcuni dei commenti postati:

“L’ultima volta che hai postato una foto come questa è successo un gran casino”

“Contribuisci a far circolare il virus anche a Dubai? Bravo, bravo proprio”

“Ma in questo momento che si aprono questi ristoranti ma scherzando”

“Non ha ancora aperto ed è già assembramento, addossati e si abbracciano pure”

“Dude, you sick in the mind ! “We all know about how hard is to get out from this virus and you celebrate the new opening !!!”

“Un altro focolaio in arrivo su Dubai! Proteggetevi ragazzi! A Dubai se ne fottono se crepate!”

“Strano che non ha ancora capito nessuno, non tocca stare appiccicati!”

Per capire meglio il senso di alcuni commenti, ecco il post di Instagram dove Briatore ha dato l’annuncio. Notare lo staff tutto vicino vicino: