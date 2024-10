Flavio Briatore VS Roma: il dissing prosegue a colpi di fiori e pizza gratis

Galeotti furono i fiori. Finti, per di più. La diatriba tra Flavio Briatore e il Comune di Roma prosegue, e i protagonisti del contenzioso continuano a essere sempre gli stessi: la pizza e i fiori, per l’appunto. Così descritta, l’intera situazione potrebbe addirittura apparire stranamente romantica.

Vi facciamo un breve riassunto. Crazy Pizza di Via Veneto viene multata: i fiori in plastica che traboccavano dal suo ingresso sono abusivi e non conformi alle prescrizioni sugli edifici storici, sostengono le autorità cittadine. Briatore s’infiamma, e prende la via per i social per sfogare la sua rabbia: “Il vero problema di Roma sono i fiori del Crazy Pizza”, spiega.

Noialtri facciamo notare che, pur comprendendo la frustrazione del nostro protagonista (la burocrazia italiana è notoriamente un incubo), fare del benaltrismo non aiuta nessuno. Non ci è dato sapere se Briatore abbia letto o meno il nostro articolo: quel che è certo è che è passato a una nuova controffensiva.

La nuova risposta di Briatore (e le sue conseguenze)

L’annuncio appare, com’è ormai consuetudine, sui social media: “Vi aspettiamo domenica 6 ottobre dalle 17 alle 18 per offrirvi una degustazione di pizza e un fiore”. Una trovata ruffiana e pruriginosa quanto basta: la pizza gratis (in pieno stile Sorbillo: e per favore, non diteci che sarà il preludio di un nuovo litigio) e il fiore che ha un po’ il sapore della marachella. E com’è andata?

Briatore pare soddisfatto. “Roma ha risposto al nostro invito” scrive laconicamente sui social, accompagnando alla didascalia un breve reel che mostra pizze danzanti e folla famelica. I ringraziamenti continuano anche sul profilo Instagram di Crazy Pizza, che è tutto un fioccare di “Grazie Roma” con emoticon di pizze e fiori. Ma il Comune come l’ha presa?

Nessun segno di cedimento: la minisindaca del I Municipio Lorenza Bonaccorsi mantiene la linea del “le regole valgono per tutti” espressa negli scorsi giorni. Andrea Alemanni, Presidente della Commissione attività produttive della Capitale, aveva invece detto: “Deve attenersi alle regole. E che sia chiaro: non è lui che porta lustro a Roma e a via Veneto. Semmai è il contrario”. Insomma, la sentenza pare chiara: pizza gratis e fiori sono ottimi per fare parlare di sé, un po’ meno per trovare soluzioni effettive ed efficaci. O per ristabilire le regole, ecco.