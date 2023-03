Florida: arrestato per aver preso a schiaffi una donna con un pezzo di pizza

Un uomo residente in Florida è stato arrestato per aver preso a schiaffi una donna con un trancio di pizza.

di Luca Venturino 22 Marzo 2023

Le donne non si toccano nemmeno con un fiore, recitava l’antico adagio. Nessuno ha mai detto nulla, tuttavia, sui pezzi di pizza. Ci piace credere che sia stato questo il ragionamento di Orterio Lazaro Alfonso, 39enne originario della Florida recentemente arrestato dalle forze dell’ordine per aver preso una donna a schiaffi con un pezzo di pizza. Stando a quanto ricostruito dal personale in divisa, il nostro Alfonso avrebbe sferrato il suo attacco durante una potenziale discussione domestica evidentemente sfociata in litigio. Gli atti depositati in tribunale, in ogni caso, non lasciano dubbi circa l’arma del delitto: la vittima ha dichiarato di essere stata colpita al lato sinistro dal viso con un trancio di pizza.

Florida man strikes again

Le prove dell’aggressione, d’altro canto, sono inconfutabili: la camicia indossata dalla vittima presenta evidenti schizzi di salsa al pomodoro, con macchie anche sul colletto e sul retro dell’indumento. Per di più – e badate bene: tutto quello che vi stiamo raccontando è stato dovutamente riportato nei rapporti ufficiali della polizia – gli agenti hanno individuato “resti di pizza” tra i capelli e vicino all’orecchio sinistro, mentre un’analisi più attenta della stanza in cui si è consumato il litigio ha portato a individuare delle macchie di pomodoro anche sulle pareti e sul soffitto.

Ora, sia ben chiaro – non c’è nulla di divertente in un‘aggressione domestica, a prescindere dal contesto o, come in questo caso, dall’arma (se così vogliamo definirla) scelta dall’aggressore. Allo stesso tempo, tuttavia, ci pare inevitabile provare a immaginare il momento incriminato: il nostro Alfonso ha optato per un classico gancio, uno schiaffo pizzoso in orizzontale, o ha invece preferito usare un montante? Le macchie sul soffitto, d’altronde, potrebbero fare pendere verso questa seconda opzione.

I nostri lettori che vantano migliaia di partite a Cluedo potrebbero poi interrogarsi sulle motivazioni dell’aggressore: l’uomo, una volta raggiunto e arrestato dalle forze dell’ordine, ha raccontato di essersi arrabbiato con la donna perché quest’ultima aveva colpito “nelle sue parti basse” un terzo individuo, che immaginiamo sia dunque stato incapacitato di partecipare alla discussione e allo scontro successivo.

Interrogato dal personale in divisa, Orterio Lazaro Alfonso ha confessato di non aver mai colpito fisicamente la vittima usando le mani o altri strumenti, ma di avere “solamente usato la pizza”. La vittima si è pronunciata in accordo con la confessione del suo aggressore che, dopo un breve interrogatorio e un’accusa di violenza domestica, è stato infine rimesso in libertà.