TikTok, le scorpacciate di cibo per cani sono l’ultima tendenza tra i palestrati

di Luca Venturino 21 Marzo 2023

Cos’è, alzare quei cinque chili in più di panca piana vi sembra un’impresa impossibile? Vi siete imbottiti di riso scondito e pollo ai ferri per mesi interi, mutilando nel frattempo le vostre pupille gustative, e ancora quella maledetta sbarra non si muove e pare trasformare le vostre braccia secche in spaghetti troppo cotti? Amici palestrati, il tempo della disperazione è finalmente giunto al termine – TikTok ha la soluzione per voi: una bella scorpacciata di cibo per cani. Crocchette o scatolette, poco importa – alla fine quel che conta è che si tratti di proteine, no?

Cibo per cani: l’ultima frontiera del fitness

Che dire, l’idea ci pare comunque (leggermente) meno disgustosa di cibarsi con fegato, milza, pancreas e testicoli di toro – tutto crudo, beninteso – come aveva promosso un certo Liver King, altro insospettabile Gym Influencer poi finito nei pasticci con la legge. Tutto pare essere legittimo, tuttavia, nella sacra missione per ottenere più proteine e diventare più grossi: l’ultima tendenza, come abbiamo accennato in apertura di articolo, è quella di farsi un bello spuntino con il cibo destinato al migliore amico dell’uomo. Un consiglio: mentre vi abbuffate di crocchette non fatevi vedere dal vostro cane. E magari nemmeno da parenti, amici, conoscenti…

LEGGI ANCHE Pizza tutti i giorni per un mese: un personal trainer dimostra che i carboidrati non sono il nemico

L’eroe del giorno di chiama Henry Clarisey, ha 21 anni e ha recentemente ottenuto l’attenzione di 2,8 milioni di persone per aver tentato di mangiarsi cibo per cani. Clarisey ha raccontato di aver scoperto che le crocchette sono apparentemente ricche di proteine proprio su TikTok, e nonostante avesse intuito che non si trattasse di una buona idea ha comunque finito per provarle. Per il bene della scienza, beninteso.

“È stato un po’ come cercare di mangiare dei piccoli pezzi di roccia” ha raccontato il ragazzo in seguito all’impresa. “Erano molto difficili da mordere, e buttarli giù è stato davvero scomodo. Sinceramente non vorrei più provarle” ha poi ammesso. “Il cibo dei cani ha un alto contenuto proteico, ma non ne vale affatto la pena”. Esperimento fallito, in altre parole.

Tra i commenti del video, tuttavia, alcuni utenti lo hanno consolato dicendo che ha semplicemente sbagliato la ricetta: “Bro, dovresti mischiarli con un po’ di latte, sciroppo al cioccolato e burro di arachidi” ha scritto un ragazzo che senza ombra di dubbio vedremo competere a Mister Olympia nel futuro prossimo. “Ugh” ha invece commentato una ragazza “devi comprare le scatolette umide, non le crocchette!”. Tutto chiaro, grazie per il consiglio – ma come farà a esserne così sicura?