Foggia: vigneti, frutteti e oliveti distrutti da una violenta grandinata

di Manuela 20 Maggio 2022

Andiamo in Puglia, più precisamente nella zona di Foggia perché qui una violenta grandinata ha distrutto vigneti, frutteti, oliveti e campi di pomodori e asparagi. Chicchi di grandine grandi quanto una noce hanno devastato quest’area della regione.

A diramare la notizia è stata Coldiretti. Questa grandinata è arrivata dopo un periodo di temperature alte e di siccità in un anno che, finora, è al quinto posto degli anni più caldi di sempre, con temperature medie superiori di 0,87 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo.

Proprio in Puglia si sono manifestate le conseguenze di questi cambiamenti climatici legati al surriscaldamento globale che stanno portando a una tropicalizzazione del clima, con eventi estremi sempre più frequenti e intensi. In un decennio tutto ciò ha provocato più di 3 miliardi di euro di danni (a fine 2021 si parlava di 2 miliardi di euro di danni).

Gli agricoltori si trovano a dover affrontare eventi estremi: in poche ore si passa da una siccità devastante a grandinate che distruggono tutto. Questo vuol dire una perdita di produzione importante, con necessità di riseminare in un periodo in cui tutto è aumentato.

Per tale motivo, secondo Coldiretti è fondamentale che le aziende agricole si assicurino contro questi eventi avversi. A proposito di grandinate: chissà se le aziende di Parma sono riusciti a ricevere i rimborsi per danni a causa della grandinata di luglio 2021?