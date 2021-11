Fondazione Umberto Veronesi: nuovo libro dedicato al cibo sostenibile

di Manuela 26 Novembre 2021

Il prossimo 2 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, Fondazione Umberto Veronesi presenterà il suo nuovo libro dedicato al cibo sostenibile e responsabile (sempre dalla stessa data il volume potrà essere scaricato gratuitamente dal sito ufficiale della Fondazione).

Questo manuale è il quarto pubblicato nella collana Marketing e Responsabilità Sociale, realizzato proprio dalla Fondazione Umberto Veronesi e curato dal professor Fabio Ancarani. In esso troveranno spazio testimonianze provenienti dal mondo dell’imprenditoria della produzione alimentare, tutte collegata al settore del cibo.

Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi, ha spiegato che, nel corso degli ultimi anni, è cresciuta sempre di più la consapevolezza di una forte connessione fra ricerca scientifica, cibo, sostenibilità, etica e responsabilità di impresa.

Per questo motivo la Fondazione realizza progetti di corporate social responsability per creare valore sia per il mondo imprenditoriale che per quello culturale. Nella storia dell’umanità il cibo è sempre stato una tematica portante. Per quanto riguarda gli ambiti del sociale e dell’economia, è stato grazie a Expo 2015 che la questione “cibo” ha cominciato a salire alla ribalta.

Poi è arrivata l’emergenza sanitaria e la pandemia, che hanno modificato radicalmente gli stili di vita e di consumo: quando si parla di cibo responsabile e sostenibile bisogna pensare sia alla sostenibilità e al benessere a livello individuale che a livello della società e del pianeta.

Mangiare bene fa bene ai singoli, alla società e alla Terra. Ma il cibo è anche collegato alle tematiche della sostenibilità e dell’uso equo, solidale e responsabile delle risorse.

Da considerare, poi, come il settore del food sia sempre più invaso da innovazione scientifica e tecnologica, con anche la nascita di nuovi cibi e nuovi modelli di produzione, nonché di business (come succede con il food delivery).

Alla presentazione di questo quarto manuale parteciperanno:

Anna Guatri (responsabile Crs di Fondazione Umberto Veronesi)

Fabio Ancarani (associate dean per executive education, Bologna Business School e curatore del quarto volume)

Roberto Della Casa (docente di marketing dei prodotti agroalimentari presso l’Università di Bologna)

Laura Ferrari (presidente gruppo Alimentazione Assolombarda e presidente Ferrari Giovanni Industria Casearia spa)

Francesco Priora (global collection programmes & stakeholder engagement director)

A proposito di cibo sostenibile: qui trovate gli strani suggerimenti di Cosmopolitan.