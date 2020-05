Food blogger: Benedetta Rossi contro Benedetta Parodi, scontro tra fan

È scontro social tra i fan delle food blogger: si lanciano stoccate senza esclusione di colpi i follower di Benedetta Parodi e quelli di Benedetta Rossi. Fanno tutto loro, poveretti, perché non ci risulta che tra le due ci siano mai stati screzi di alcun genere. Eppure, alcuni dei loro fan si sentono in diritto di difendere l’onore dell’una o dell’altra, messo in dubbio dalla popolarità della (presunta) rivale.

Insomma, una scusa come un’altra per azzuffarsi sul web. Se non fosse che a venire insultate, purtroppo, sono le due incolpevoli celebrities della cucina italiana fai da te.

A essere attaccata (anche solo per un’assonanza di nome) è stata Benedetta Rossi, di recente eletta unica foodblogger tra i 10 influencers più seguiti durante il lockdown. “L’unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta”, ha detto un fan di Benedetta Parodi sul sito del volto che ha portato la cucina casalinga in televisione negli ultimi anni. E di là, i follower di Benedetta Rossi si sono indignati perché la collega non ha preso le sue difese contro quell’hater.

Così, è la stessa Benedetta Rossi a replicare, con un post in cui prepara la passata di pomodoro insieme a sua zia Giulietta: “Sì, è vero, sono una contadinotta. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da “geni del marketing” che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più adeguate ai social, secondo loro, per far evolvere la mia immagine in qualcosa di più cool. Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi e fidati amici. Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia. Io vorrei essere così! Ditemi voi se conoscete qualcuno più cool di lei”, ha scritto la foodblogger.

