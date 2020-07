Food Blogger derubato della pizza da un gabbiano in diretta video

Un food blogger è stato derubato della sua pizza mentre era in diretta video: a rubargliela è stato un vorace gabbiano. “Mi stava per staccare un dito“”, ha detto spaventato il food blogger Gian Andrea Squadrilli, fondatore del profilo Instagram “jana_italyfoodprn” (109mila follower), che ha ripreso la scena mentre era sul lungomare di Sorrento.

“Ragazzi non ci credo. È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Un gabbiano mi ha appena rapinato”, ha scritto il blogger in un post dove si vede un divertente fermo immagine del gabbiano che addenta la sua pizza. “Vi giuro sono scioccato…un trancio intero in bocca e quasi mi staccava un dito. I rischi di fare l’influencer. A voi i commenti e chi trova il gabbiano lo porti a pagare”, ha scritto Gian Andrea, che è parso tutto sommato divertito dal bizzarro accaduto. Lo scatto, in effetti, è davvero buffo, oltre che di un tempismo perfetto.

La voracità dei gabbiani, ultimamente, ha preso pieghe preoccupanti: solo pochi giorni fa un ragazzo inglese aveva lottato con un pennuto che voleva rubargli l’hamburger appena comprato. Solo che in quel caso il ventiseienne attaccato aveva deciso di reagire, afferrando il gabbiano e dandogli un morso, motivo per cui era stato arrestato e condannato a una multa (i gabbiani sono specie protetta nel Regno unito, in base a una legge sulla fauna selvatica del 1981).

[Fonte: Il Fatto Quotidiano]