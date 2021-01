Food Delivery 2021: il trend è healthy, cresce il veg

Just Eat ha deciso di rivelarci i dati in merito al Food Delivery 2021: fra i trend spiccano i cibi healty, quelli salutari e i superfood, con una netta crescita anche del veg. E questo soprattutto dopo le feste.

La parola d’ordine per il 2021 pare che sarà “cucina healthy”: secondo l’Osservatorio di Just Eat, questa tendenza è in crescita soprattutto per quanto riguarda i piatti da ordinare a domicilio.

Sempre più ristoranti hanno deciso di seguire questa tendenza inserendo nei propri menu delle proposte salutari che possano essere ordinate anche a casa o al lavoro. Senza dimenticare, poi, tutti i ristoranti specializzati nati per soddisfare le esigenze della richiesta dell’healthy food. Nel corso del 2020, poi, i ristoranti che hanno deciso di adeguarsi al digital food delivery sono aumentati, soprattutto per quanto riguarda i piatti healthy:

ristoranti specializzati in cucina vegana: +158%

poké: +127%

ristoranti con cucina vegetariana: +77%

insalate: +45%

healthy: +30%

Questi sono stati, invece, i piatti maggiormente ordinati nell’ottica del cibo salutista:

Insalata da comporre con ingredienti a scelta Poké Bowl con salmone Veg Burger (ceci) Riso con pollo Piatto vegetariano con verdure miste Specialità di pesce/piatti di pesce Edamame Insalata di pollo Hummus Centrifughe

Ma oltre ai piatti maggiormente richiesti, ci sono dati anche relativi ai nuovi food trend, quelli con la crescita più elevata:

vegetariano: +127% vegano: +90% poké: +76% cucina healthy: +72% insalate: +63% biologico: +20% senza glutine: +7%

In realtà, però, nel corso degli ultimi 6 mesi è stato soprattutto il vegano a spopolare, registrando i picchi di crescita più elevati soprattutto a pranzo (+153%). A cena, invece, vanno per la maggiore le insalate (+105%) e il vegetariano (+95%).

Dati arrivano anche per quanto riguarda i piatti healthy più trend da ordinare nel 2021:

Burger vegetariani e vegani, soprattutto quelli con quinoa e ceci Poké Bowl da comporre Zuppe di legumi e verdure miste di stagione Insalate con verdure di stagione Hummus di ceci abbinato a piatti vari

Cresce poi anche la richiesta di piatti e prodotti di stagione, soprattutto quelli a chilometro zero e legati a specialità regionali. Fra di essi abbiamo zucchine, melanzane, pomodori, grani e cereali.

Vanno per la maggiore anche i superfood, cioè quegli ingredienti che provengono da diverse parti del mondo e che sono potenzialmente ricchi di nutrienti e proprietà benefiche. Fra i super trend del 2021 abbiamo:

Ceci, lenticchie e legumi. Fra i piatti più ordinati ci sono falafel, pakora, farinata, hummus e chana masala, mentre in crescita sono la zuppa indiana di lenticchie, gli hamburger di lenticchie, daal, l’hamburger vegetariano, insalate, zuppe, burrito, i dorayaki e il taco vegetarino Quinoa, cereali e grani antichi per creare hamburger, poké, uramaki, polpette, insalate e tacos Spinaci, avocado e zenzero. Destinati soprattutto in centrifugati, estratti, poké, hamburger, zuppe, polpette e marinature. E per l’avocado ci sono anche i toast, le focacce e le insalate Frutti rossi e mirtilli. Li troviamo nelle insalate, nelle tartare, nei burger, come abbinamento al pesce e nel sushi Semi di chia e canapa. Da utilizzare soprattutto in poké, bagel, insalate con pesce, frutta e frutta secca, burger e tacchino

Just Eat offre poi uno spaccato delle città più healthy-addicted:

Roma: vegano +400%, vegetariano +300%, poké +260% e insalate +60% Trieste: poké + 380% Milano: vegano +500%, sena glutine +190%, vegetariano +90% e poké +56% Ferrara Genova: poké +78% Bari: poké +127% Bologna Torino: insalate +250% Brescia Napoli: poké + 124%

Ma chi è che ordina l’healthy food? Sono soprattutto le donne, registrando un 63% contro il 36% degli uomini. E’ soprattutto la fascia di età compresa fra i 25 e i 34 anni a ordinare cibo salutista (40%), seguita dai 35-44 anni (30%), mentre fra i giovanissimi 18-24 anni è una tendenza minore (12%).