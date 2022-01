Food delivery: per Just Eat ordini in crescita del +14%

di Manuela 13 Gennaio 2022

Si torna a parlare di food delivery perché Just Eat Takeaway, nota azienda di consegna pasti a domicilio, ha registrato un aumento degli ordini del +14% nel corso del quarto trimestre, seguendo così le aspettative.

La società ha fatto sapere che nel quarto trimestre del 2021 ha consegnato qualcosa come 273,7 milioni di ordini, una cifra più alta rispetto i 240,4 milioni dello stesso periodo del 2020.

Jitse Groen, amministratore delegato, ha ripetuto che Just Eat Takeawy prevede un aumento degli ordini e un calo delle perdite nel 2022, ma non è arrivato a dire che sarebbero andati in pareggio. E questo diversamente da quanto fatto dal rivale tedesco Delivery Hero che ha affermato che sarebbero di sicuro andati meglio.

Groen ha spiegato che non stanno puntando alla redditività e che hanno comunque registrato qualche perdita. Per esempio, gli investitori hanno fatto pressione affinché Just Eat Takeaway vendesse la controllata statunitense Grubhub, in modo da cercare di ridurre le perdite (e questo perché la spinta ricevuta dall’aumento degli ordini a causa della pandemia da Covid-19 sta cominciando a svanire).

In effetti, nonostante l’aumento degli ordini, ecco che le azioni di Just Eat sono scese del 12% finora: martedì scorso erano scese dell’1,4%, arrivando a 42,57 euro, ben al di sotto del loro massimo storico di 109 euro raggiunto nell’ottobre 2020.

Dopo la rapida crescita durante la pandemia, le aziende europee di consegna del cibo a domicilio come Just Eat, Deliveroo e Delivery Hero si stanno ora preparando a una fase di consolidamento e a far fronte alla concorrenza da parte di altre aziende del settore.