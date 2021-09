Forlì: camion si ribalta sulla A14, morte 3mila galline

di Manuela 16 Settembre 2021

Brutta notizia da Forlì: qui un camion che trasportava pollame si è ribaltato sulla A14 durante un’incidente. 3mila galline sono morte nello schianto.

Tutto è accaduto sulla corsia in direzione Sud. Poco dopo le 6, un tir che trasportava un carico di galline e un altro camion si sono scontrati. Il motivo dell’incidente non è ancora stato chiarito: le indagini sono ancora in corso.

Il fatto è che il tir trasportava più di 10mila polli: il veicolo si è del tutto ribaltato, finendo con la motrice nella scarpata accanto all’autostrada, mentre il rimorchio finiva col bloccare la carreggiata.

Il conducente del tir, un ragazzo di 23 anni di Campobasso, è stato ferito gravemente: il 118 lo ha subito portato d’urgenza al Trauma Center del Bufalini di Cesena. Nel frattempo 3mila galline sono morte sul colpo, durante l’impatto. Le restanti 7mila sopravvissute, invece, sono scappate sull’autostrada e nei campi limitrofi, paralizzando così il traffico.

Le forze dell’ordine, il personale di autostrade e i vigili del fuoco hanno cercato di regolare il traffico, ma la circolazione è stata rallentata con lunghe code fino in tarda mattinata, quanto la viabilità è stata ripristinata.

Sempre a proposito di incidenti in autostrada, poco tempo fa a Venezia un camion si era ribaltato cospargendo tutta la carreggiata di cereali.