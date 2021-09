Venezia: incidente fra 2 camion, autostrada ricoperta di cereali

di Manuela 7 Settembre 2021

A Venezia un incidente fra 2 camion non solo ha provocato lunghe code, ma ha anche ricoperto l’autostrada di cereali. Tutto è avvenuto nella tratta Venezia-Padova: code si sono registrate sia in direzione Milano che in direzione Trieste.

Ieri, poco prima delle 8, un autocarro e una bisarca si sono scontrati all’altezza del chilometro 371 ovest dell’autostrada A4 Padova-Venezia, direzione Milano. Questo tratto di strada è compreso fra il bivio con la A57 e qullo con la A13, vicino allo svincolo per l’area di servizio Arino Ovest.

La Polizia stradale di Mestre sta ancora cercando di capire quali possano essere state le cause dell’incidente. Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco, il Suem, il soccorso meccanico e il personale di Cav.

L’autista della biscarca è rimasto ferito, mentre non ha subito ferite quello del camion che trasportava i cereali. A causa dell’impatto, proprio questi cereali sono fuoriusciti dal veicolo finendo col ricoprire tutto il manto stradale. Fra le operazioni di soccorso, i rilievi del caso, lo spostamento dei veicoli e la pulizia dell’autostrada da tutti quei cereali spiaccicati a terra, ecco che si sono formate code fino a 11 chilometri.

Purtroppo in autostrada talvolta capitano di queste situazioni. Qualche anno fa a Palermo un camion carico di vino aveva preso fuoco proprio in autostrada, mentre in Germania, sempre sull’autostrada, erano andate a fuoco 17 tonnellate di cioccolata.