Formaggi: negli Stati Uniti debutta il Babybel vegetale

di Manuela 3 Febbraio 2022

Pare che negli Stati Uniti stia per fare il suo debutto il Babybel Plant-Based, cioè il formaggio Babybel vegetale. Il nuovo Babybel su base vegetale verrà messo in commercio a partire da marzo.

Secondo quanto riferito, questo formaggio non formaggio è stato sviluppato per avere un sapore simile alla mozzarella. In teoria imita il gusto del classico Babybel, ma configurandosi come uno snack vegano certificato, tutto su base vegetale e non OGM.

Visto che si parla di un prodotto su base vegetale, scordatevi l’involucro di cera rossa: il Babybel Plant-Based avrà l’involucro verde, in modo da identificarlo a prima vista. Questo Babybel veg promette di replicare fedelmente la consistenza cremosa di un formaggio vero, garantendo però livelli di qualità e gusto superiori per quanto riguarda la categoria dei formaggi su base vegetale.

Shannon Maher, Chief Marketing Office di Bel Brands USA, ha spiegato che il futuro dell’industria dei formaggi passa anche attraverso una forma di innovazione incentrata sul soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

Katie Halgerson, Development Platform Manager di Bel Brands USA, ha aggiunto che il settore del formaggio è uno di quelli tecnicamente più impegnativi quando si trova ad avere a che fare con alternative casearie. In particolare, la categoria dei formaggi su base vegetale ha lottato duramente per poter offrire prodotti accessibili e che soddisfino le aspettative dei consumatori.