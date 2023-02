Formaggi vegani Jay&Joy: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 1 Febbraio 2023

Sul sito Salute.gov è presente un richiamo particolare. Ripreso poi anche dall’Anmvi, il richiamo arriva dalla Francia e riguarda una serie di formaggi vegani Jay&Joy che sono venduti anche qui in Italia. A causa di un rischio microbiologico, infatti, diversi formaggi di questo marchio sono stati ritirati dal commercio.

Formaggi vegani Jay&Joy: richiamo per Listeria monocytogenes

Come scritto anche su una nota pubblicata sul sito ufficiale di Jay&Joy, ecco le autorità francesi hanno comunicato, tramite il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi RASFF, che in alcuni prodotti a marchio Jay&Joy era presente la Listeria monocytogenes. Tale allerta nasce dopo che sono stati confermati 8 casi di listeriosi in tutta Europa, tutti segnalati fra aprile e dicembre 2022 e collegati al consumo dei formaggi vegani Jay&Joy.

A seguito di tale allerta, l’azienda non solo ha ritirato volontariamente tutte le sue specialità vegetali simili al formaggio, ma anche le specialità vegetali simili al foie gras.

Questi sono i prodotti a marchio Jay&Joy coinvolti nel richiamo (sono compresi tutti i lotti con data di scadenza dal 14 gennaio 2023 al 30 marzo 2023):

Jil, Joséphine

Jeanne

Jean Jacque

Joie gras

Jeta frais

Joy Prairie

Joy Râpé

Parmi Joy

Joy Montagnard Nature

Joy Montagnard Fumé

Joy Montagnard Poivre

Jil Vrac

Joséphine Vrac

Jeanne Vrac

Jean Jacque vrac

Joy Blocco

blocco Jeta

Ovviamente chi avesse già acquistato tali lotti, non deve assolutamente consumarli. Andando poi a leggere la nota stampa dell’azienda, si apprende qualche dettaglio in più sulla vicenda.

Jay&Joy ha spiegato che a gennaio l’azienda, i fondatori e i dipendenti sono stati informati di diversi casi di contaminazione da Listeria collegati all’ingestione di alcuni prodotti delle linee vegetali Jill e Josephine. Scusandosi per l’accaduto con tutte le persone colpite e le loro famiglie, ecco che l’azienda ha subito richiamato volontariamente i suoi prodotti per procedere con l’ispezione, come misura precauzionale.

L’azienda ha specificato di essere in contatto costante con i servizi della Prefettura e con la Santé Publique France e di aver già messo in atto tutte le misure correttive previste da questi due enti. Dalle prime analisi fatte sembra che i casi siano tutti collegati a lotti prodotti ad aprile 2022, ma già allora erano state applicate tutte le misure volte a sradicare la Listeria. Tuttavia il 20 gennaio 2023, insieme alla Prefettura, si è concordato di continuare ad applicare queste misure, rinforzandole.

Attualmente tutti i test microbiologici eseguiti attestano l’assenza di Listeria dai loro prodotti. Jay&Joy ricorda poi che i controlli vengono eseguiti settimanalmente come previsto in diverse fase di produzione, controlli fatti da due diversi laboratori. Ciascun lotto di produzione è soggetto a 5 analisi. Inoltre, anche le materie prime sono soggette ad analisi microbiologica.

Dopo le prime allerte, l’azienda ha deciso di modificare alcuni materiali usati, i pavimenti delle zone di produzione e ha aumentato il campionamento delle superfici esaminate. Inoltre ha anche modificato i prodotti per la pulizia, rinforzando la formazione del personale e assumendo nuovi specialisti esterni esperti.