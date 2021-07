di Manuela 28 Luglio 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del formaggio Cahill’s Irish Porter Cheddar di Cahill Farm Cheeses a causa di un rischio microbiologico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 27 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cahill’s Irish Porter Cheddar, mentre il marchio del prodotto è Cahill Farm Cheeses LTD. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Dan Cahill – Cahill Farm Cheeses LTD, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IE 1811 EC. Il nome del produttore è Cahill Farm Cheeses LTD, con sede dello stabilimento in Cork Road a Newcastle West in Co. Limerick, in Irlanda.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 21118, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 ottobre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla forma da 2,27 kg, venduta frazionata.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di restituire il prodotto presso il punto vendita di acquisto nel caso si avesse in casa il lotto 21118. Ovviamente tale lotto non va mangiato.