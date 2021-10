Formaggio da taglio Natur di Hof zu Fall: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 14 Ottobre 2021

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato un lotto del Formaggio da taglio Natur di Hof zu Fall a causa di un rischio microbiologico. In questo caso la data di pubblicazione dell’allerta sul sito e la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 13 ottobre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Schittkase – Formaggio da taglio “Natur”, mentre il marchio del prodotto è Hof zu Fall – Formaggio da taglio “Natur” e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Caseificio Hof zu Fall. Sull’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Rier Joahim, con sede dello stabilimento in via San Valentino 16 a Castelrotto (BZ).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 622 03.09.2021, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 ottobre 2021. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla forma da 2 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Escherichia coli produttori di Shiga-toxin STEC. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione.