Francesco Lollobrigida annuncia 76 milioni per il “Fondo per le eccellenze enogastronomiche”

Francesco Lollobrigida ha annunciato che il Masaf metterà a disposizione un fondo da 76 milioni di euro per aiutare il settore della ristorazione

Francesco Lollobrigida ha da poco annunciato la predisposizione di un fondo da 76 milioni destinato al sostegno del settore della ristorazione. Il fondo, stanziato dal Masaf e previsto già nella Legge di Bilancio del 2021, quando il ministro era Patuanelli (quindi il fondo già c’era, ma non era mai stato attivato), si chiamerà Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano.

A chi è destinato il nuovo Fondo per la ristorazione?

Francesco Lollobrigida ha spiegato che si tratta di un fondo destinato al settore produttivo, della trasformazione e in generale a tutta la filiera. Il suo scopo primario è quello di formare i giovani (dunque come di consueto i maggiori destinatari pare che saranno i giovani. Ma tutti gli altri non più giovani del settore?) e di fornire alle imprese degli strumenti che permettano loro di produrre “eccellenze e qualità”.

Il ministro dell’Agricoltura e tutte cose, colui che ferma cose e moltiplica stipendi, ha poi precisato che hanno lavorato sullo stanziamento di un finanziamento che l’ex ministro Patuanelli (il quale al momento figura come capogruppo al Senato per il Movimento cinque stelle) aveva inserito nell’allora legge di Bilancio 2021, ma che non era mai stato attivato.

Si parla di un totale di 76 milioni di euro. Queste le sue parole: “Credo sia una scelta positiva quella di aver coinvolto oggi tutti i mondi rappresentativi di queste categorie e anche quello della scuola, perché diamo la possibilità anche di far respirare ai giovani le Istituzioni, il Governo, il Parlamento che si occupano del loro futuro, mettendoli a disposizione di imprese più sane, più floride e quindi più resilienti anche alle crisi economiche che viviamo”.

Ovviamente il ministro ha poi dato l’annuncio anche su Instagram. Nella didascalia Lollobrigida ha ricordato che tale fondo sarà destinato al settore della ristorazione, delle pasticcerie e delle gelaterie, con 20 milioni dedicati ai diplomati degli Istituti alberghieri.

Gli utenti non hanno poi perso l’occasione di sottolineare qualche punto interessante:

“Un po’ eccessivo 76 milioni di euro… vale di più il cibo della sanità e della scuola messi insieme?”

“provvedimento già predisposto dal precedente governo quindi dal precedente ministro” (in effetti…)

“Sostegni per cosa? La pandemia è finita! Che problemi hanno adesso?”

“Ottimo, si può aumentare la didattica con altre materie quali i Disturbi Alimentari, quanto dipendano e sono bandiera del benessere” (nel caso dei Disturbi alimentari il fondo è stato ripristinato, dopo un primo momento in cui sembrava volessero eliminarlo, anche se le proteste in merito stanno continuando)

