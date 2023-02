Francesco Paolantoni e la pizza romana: la reazione finisce su Instagram

di Luca Venturino 13 Febbraio 2023

A volte ci sono delle reazioni che valgono più di mille parole. Non ci credete? Beh, provate a suggerire al gastroboomer di turno che vi piace, tanto per fare un esempio, la pizza con l’ananas. Occhi strabuzzati, bocca che si spalanca a rivelare una grotta scura e umida, mani che cominciano a mulinare manco dovessero prendere il volo. Ecco, prima ancora che dalla suddetta grotta esca una parola avete già intuito l’aria che tira. Nel caso di Francesco Paolantoni, famoso attore e comico partenopeo, parliamo sempre di pizza, ma stavolta nell’impasto c’è una massiccia dose di ironia.

“Cosa ne pensi, Francesco?”

D’altronde si sa, la ricetta di casa propria è sempre quella più buona. Quando a Paolantoni viene dunque servita una pizza romana, naturalmente diversa da quella napoletana, la reazione non può che essere di rifiuto: categorico, esagerato, comico. Il luogo comune, dopotutto, vuole che il napoletano Doc sia assolutamente gelosissimo della sua ricetta, e altrettanto poco propenso a considerare le altre varianti.

https://www.instagram.com/reel/CiW36QvjJwk/?hl=it

Il video “incriminato” è apparso sul profilo Instagram di Gianluca Gazzoli di Radio DJ, che era a cena con Paolantoni: la clip inizia con la pizza già poggiata sul tavolo, in un prepotente primo piano. Sullo sfondo un Paolantoni crucciatissimo tiene le braccia conserte, le labbra serrate, il volto stropicciato in una smorfia che sta a metà strada tra il disgusto e il pieno dissenso.

“Cosa ne pensi di questa pizza, Francesco?” chiede Gazzoli, avvicinando il piatto al comico. “No, dai, non prenderla così” commenta poi Gazzoli, con Paolantoni che, un po’ come un bambino che tenta di sfuggire dalla ramanzina dei genitori, si rifiuta di guardarla. Gira la testa da una parte, poi dall’altra, pare cercare aiuto in strada speranzoso che qualcuno gli porti via quella pizza blasfema da sotto gli occhi. Purtroppo per lui, però, non accorre nessuno.

“Ma dai, è solo un pochino più piatta di quella napoletana!” rincara la dose Gianluca Gazzoli. Nel muro di riserbo di Paolantoni appare una breccia: ecco che prende il piatto, finalmente riconosce la sua esistenza, lo avvicina a sé; ma poi immediatamente ci ripensa. Lo squadra con sguardo nauseato, quell’occhiata che riservata a quando si è costretti a toccare le peggio schifezze, e senza dire una parola tenta di farla scivolare sotto il tavolo e di poggiarla per terra.

“No, no!” interviene Gazzoli. “Quella l’hanno fatta con amore, è buona!”. La pizza torna alla posizione di partenza, Paolantoni è ancora silenzioso, altero, quasi offeso: un idolo protettore della pizza napoletana.