Francesco Totti ironizza sulle birre regalate da Christian Vieri: “Non saranno troppe?”

Su Instagram Francesco Totti stellare: ha ironizzato in maniera simpatica e divertente sulle birre regalate da Christian Vieri, “Non saranno troppe?” si è chiesto l’ex capitano della Roma riferendosi all’esigua quantità di birre donategli del bomber.

Breve antefatto: forse non tutti sanno che Christian Vieri ha lanciato la sua birra dal nome Bombeer (dopo la canzone estiva “Una vita da Bomber”, poteva forse mancare la birra?). Come da prassi, Vieri ha cominciato ad omaggiare gli amici e colleghi con la sua birra e una “cassa” è arrivata anche a casa di Francesco Totti.

L’ex capitano giallorosso ha così deciso di ringraziare Vieri tramite una storia su Instagram. Nel video vediamo Francesco Totti che saluta il bomber Christian Vieri, sollevando una delle bottiglie della birra di sua produzione Bombeer. Totti dice a Vieri che le birre sono arrivate a destinazione e che voleva ringraziarlo, per lui è sempre un piacere.

E poi arriva la stoccata: Totti chiede a Vieri se si sia svenato per mandargli quelle birre e indica perplesso le bottiglie di birra spedite, chiedendogli ironicamente se non siano troppe sei bottiglie di birra come regalo. O forse si sono perse per strada? Aspettiamo ora ansiosi la replica di Christian Vieri.