Franchino Er Criminale apre la sua osteria a Torino

Era in effetti da un po’ di tempo a questa parte che Franchino Er Criminale, spietato youtuber recensore di street food e affini, frequentava con assiduità Torino. Nessuno però avrebbe pensato a questa novità, “esageratamente inaspettata”, come racconta in anteprima la sua collega Giuliacrossbow su Youtube.

La bomba social è che Franchino (che in realtà di nome fa Alessandro), dopo aver evidentemente deciso che la scena gastronomica torinese avesse bisogno di qualche miglioria, ha deciso di apportarla in prima persona, aprendo il suo primo locale. “Ebbene sì, il Franchinello dei nostri cuori ha aperto un’osteria”, dice Giulia. “Per me è come il primo nipote che se fa’ ‘a comunione”.

Com’è l’osteria di Franchino Er Criminale a Torino

“Se po’ dì? Apri’ ‘n attività in Italia è una bella rottura di scatole”, spiega Giulia, che racconta di aver seguito tutte le fasi dell’apertura di “Senza Pretese”, la prima trattoria di Franchino Er Criminale. Il locale, in centro, sembra una sorta di birreria con cucina romana, “con dehors esterno”, spiega Giulia, specificando che però lo spazio all’aperto non è ancora aperto.

Ad attenderli all’interno c’è anche lo chef una stella Michelin Andrea Larossa, che in questi mesi pare aver stretto un’amicizia con Franchino corredata da diversi video in cucina.

Dietro al bancone di legno ci sono diverse birre di birrifici romani e non solo, e sul menu piatti della cucina tipica romana: amatriciana, “ajo, ojo e peperoncino”, coda alla vaccinara, pollo alla cacciatora, fave e pecorino, supplì e compagnia bella, con una concessione piemontese al “pane burro e acciughe”. I prezzi vanno dai 2,50 euro per un supplì ai 12 per l’amatriciana, fino ai 15 dei secondi. Dolci (zuppa inglese e tiramisù) a 6 euro.

“Non ho detto nulla e non lo farò”, ha scritto in una storia su Instagram Franchino, facendo intendere di non voler promuovere troppo con i social il suo ristorantino. “ho le mie idee da pazzo e voglio essere diverso da tutta la melma che mercifica ogni cosa. Il mio desiderio più grande è che veniate perché si mangia e si beve bene e non perché ho fatto 398 video prima di aprire e ne farò altri 560 dopo aver aperto”, ringraziando comunque Giulia per il video e per essergli stata vicino sempre.

Vedremo se le sue idee da pazzo piaceranno a Torino, che certamente si appresta ad affollare, almeno per il primo periodo, il nuovo locale di una star social (almeno, stavolta, non si tratta di panini).