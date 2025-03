Orso Laboratorio Caffè raddoppia: il nuovo locale a Torino

Quando inaugurò, ormai più di dieci anni fa, nel 2014, Orso Laboratorio Caffè fu il primo baluardo dello specialty coffee a Torino, in tempi decisamente non sospetti. Un locale che ha fatto scuola, e se non fosse stato per la sua prima, storica insegna nel quartiere di San Salvario, c’è da stare certi che la scena del caffè di qualità nel capoluogo piemontese sarebbe molto diversa.

Sembra quindi arrivato il momento giusto perché Orso si regali una nuova sede, restando sempre fedele alla città. Già da una settimana i social del locale davano ad intendere, in maniera sibillina ma non troppo, che una nuova apertura fosse imminente e, finalmente, è arrivata la conferma ufficiale.

Il nuovo Orso Laboratorio Caffè

“I preparativi sono fatti. È tutto pronto, e se qualcosa manca, lo aggiungeremo poi. Prendiamoci questi ultimi attimi per immaginare ciò che sarà. Sogniamo degli spostamenti. Sogniamo dei nuovi orizzonti. Siamo esploratori di angoli nascosti. Siamo impazienti di nuovi vicini”.

Così scrivevano sui loro profili social, e il nuovo orizzonte di Orso sarà quello del quartiere di Borgo Rossini, in via Cagliari 18, a un quarto d’ora di macchina dalla prima insegna. Il nuovo Orso Laboratorio Caffè aprirà i battenti questo venerdì 7 marzo, con una merenda a base di “caffè, musica, dolcetti e amici” dalle 16 alle 20.