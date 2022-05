Francia, l’influenza aviaria colpisce anche i produttori di foie gras

di Luca Venturino 12 Maggio 2022

Le conseguenze dei focolai di influenza aviaria che nel corso degli ultimi mesi hanno scosso il mondo, segnando una delle peggiori epidemie di sempre per il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America e portando altri Paesi, come la Francia, ad affrontare una vera e propria mattanza di polli, continuano a spaventare gli addetti ai lavori. Proprio nella terra dei nostri cugini d’Oltralpe, infatti, i produttori di foie gras hanno chiesto un’abbattimento di massa di anatre per evitare l’insorgere di un nuovo focolaio che potrebbe lasciare l’industria in ginocchio.

Peccato che, stando a quanto riferito dal ministero dell’Agricoltura, gli sforzi per contenere il diffondersi del virus non hanno portato a risultati particolarmente positivi e ora, di conseguenza, la produzione di foie gras dovrebbe essere ridotta circa del 50% – un taglio netto che va a intaccare anche l’offerta mondiale. Il problema sta già iniziando a ricadere su molti dei ristoranti sul territorio nazionale, stellati e non; e di fatto va a esacerbare una situazione di crisi che durava già da qualche tempo: si calcola, infatti, che questo marzo ha segnato il terzo anno consecutivo di calo della produzione.

Così, con le forniture francesi in costante diminuzione, il mercato si rivolge verso altre fonti alternative, con gli Stati Uniti che sembrano pronti ad approfittare del vuoto. Le forniture a stelle e strisce provengono per la stragrande maggioranza da due allevamenti nello Stato di New York, dove le anatre sono alloggiate al chiuso (al contrario di quanto si usa in Francia) e quindi relativamente al sicuro da un potenziale contatto con i volatili malati di aviaria.