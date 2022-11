Francia: pescato il “pesce rosso” più grande di sempre, pesa 30 chili

di Luca Venturino 23 Novembre 2022

Ok, chi è che l’ha buttato nel gabinetto? No perché il vostro Nemo evidentemente stava solo fingendo di starsene a pancia in giù, ha nuotato fino alla palestra acquatica più vicina e ora è pronto a prendersi la sua vendetta. Ci stiamo a quanto capitato in Francia, dove un pescatore britannico ha catturato all’amo un “pesce rosso” dal peso record di ben 30 chili – un vero e proprio bestione simpaticamente soprannominato “Carota”. Ora, scherzi a parte (e piccolo disclaimer – i pesci non vanno buttati nel gabinetto!), purtroppo non si tratta veramente di un pesce rosso, ma di una razza ibrida tra una carpa comune e una koi; però l’idea del pesciolone bistrattato dai padroni che torna incazzato nero (anzi – rosso) era troppo divertente per lasciarsela scappare.

La cattura di Carota

Andy Hackett – questo il nome del fortunato pescatore – ha raccontato di aver trascorso circa 25 minuti a lottare per tirare fuori dall’acqua il buon Carota. A onore del vero Hackett sapeva bene che lo specchio d’acqua da lui scelto, uno dei laghi Bluewater nella regione dello Champagne, era abitato dal nostro amico leviatano: “Un mio amico l’ha preso tre anni fa” ha raccontato ai microfoni di Sky News. “Quindi ho sempre saputo che fosse lì, e ho sempre desiderato catturarlo”.

C’è da immaginare che Hackett fosse dunque ben preparato a qualsiasi evenienza, e che con ogni probabilità si aspettasse di dover faticare un po’ per potersi trovare faccia a faccia (o faccia a muso) con il re del lago. “Abbiamo usato un tipo di esca chiamata boilies, che le carpe le mangiano per la maggior parte dell’anno” ha continuato a raccontare. Eppure, dando prova di modestia, il pescatore insiste che la cattura di Carota sia dovuta per la stragrande maggioranza alla fortuna. “Si tratta soprattutto di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, come questa volta… Direi che si è trattato per l’80% di semplice fortuna”.

“Era davvero un gran bel pesce” ha poi raccontato, riferendosi naturalmente a Carota. “Era anche belo sano. L’abbiamo controllato per bene prima di rimetterlo in acqua”. L’orgoglio e la ironica spacconeria tipica del pescatore, tuttavia, finisce poi per venire a galla: Hackett dice che, nonostante sia molto orgoglioso di aver catturato Carota, la sua cattura più grande era ancora più pesante: si tratta di una carpa di 36 chili pescata proprio in Italia. Meglio non dirgli niente delle cernie colossali catturate a Otranto la scorsa estate: in quel caso, l’esemplare più grande è arrivato a sfiorare i 50 chili!