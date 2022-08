Fregene, polemiche per lo scontrino dell’aperitivo a 753 euro: 500 euro solo di coperto

di Manuela 22 Agosto 2022

Continua la lotteria degli scontrini in questa torrida estate: chi ha speso di più senza prima leggere i prezzi sul menu? Anche se, a dire il vero, in questo scontrino la parte del leone la fa il coperto. Per farla breve: a Fregene ha suscitato scalpore uno scontrino per l’aperitivo da 753 euro di cui più di 500 euro solo di coperto. Anche se, però, poi alla fine della fiera si scopre che non si trattava di un “semplice aperitivo con coperto”.

Precisiamo subito che lo scontrino interessa una comitiva di 21 persone. Che facendo due rapidi conti viene fuori circa 35 euro a testa. La comitiva ha trascorso l’aperitivo al Singita, famoso stabilimento della zona. Il gruppetto, di età compresa fra i 30 e i 50 anni, ha ordinato patatine fritte, pizzette, due bottiglie di vino, pinsa, alcuni spritz, delle Pepsi, alcuni cocktail e alcune lattine di birra.

Quindi non proprio pochissimo, ma quello che ha fatto storcere il naso alla comitiva è che il coperto, cioè il posto a sedere, da solo è costato 25 euro a testa. La cifra è stata considerata troppo alta dal gruppo, visto anche che alcuni di loro erano rimasti in piedi. Il totale del coperto è arrivato così a 525 euro.

Alcuni membri del gruppo hanno deciso di rivolgersi all’Associazione Giustitalia, la quale ha deciso di presentare un esposto alla Procura per truffa. Inoltre denuncerà l’accaduto anche alle Autorità amministrative competenti, chiedendo la revoca della concessione allo stabilimento balneare.

Ma il gestore dello stabilimento ha deciso di replicare e a Il Messaggero ha fatto sapere che si ricordava perfettamente di questa prenotazione nell’area lounge. Il gestore ha spiegato che il Singita offre tre tipi di servizio:

servizio al bancone senza costi aggiuntivi

servizio in spiaggia al costo di 3 euro

servizio nell’area lounge, sotto al baldacchino, comprensivo di aperitivo

In questo aperitivo il locale offre cous cous, gamberi, crumble vegetariano, nachos con guacamole, fonduta e pico de gallo, insalata di farro e mix di cereali con pomodori, ceci, tonno, olive e basilico, pizzette, pizza croccante…

Inoltre la comitiva ha anche chiesto il “refill”, cosa che il locale ha provveduto a fare portando altro cibo.

Il gestore ha poi sottolineato che i prezzi vengono sempre comunicati prima della prenotazione, sia tramite mail con annessa brochure informativa, sia tramite messaggio WhatsApp per confermare la prenotazione preferita. Il Singita ha così concluso che nel conto non è compreso nessun “coperto”, ma solamente il costo di prenotazione di una specifica area che viene allestita, servita e che comprende anche il cibo.

Come sempre in questi casi bisogna ascoltare entrambe le versioni dei fatti perché quello che per uno è un semplice “coperto”, per l’altro è una “prenotazione di un’area particolare”.