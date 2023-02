Friggitrici ad aria Cosori: maxi richiamo di 2 milioni di elettrodomestici per rischio ustioni

di Manuela Chimera 27 Febbraio 2023

Negli USA, in Canada e Messico c’è stato un maxi richiamo di diversi modelli delle friggitrici ad aria Cosori: a causa di un rischio ustioni e incendi, molti di questi elettrodomestici sono stati ritirati dal commercio. A diramare l’allarme è stata la Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (acronimo CPSC).

Attenzione alle friggitrici ad aria Cosori

Secondo quanto rivelato il problema è stato causato da un difetto del cavo delle friggitrici: per via di un collegamento difettoso, l’apparecchio può surriscaldarsi, provocando un rischio di incendio. Per tale motivo sono stati richiamate dal commercio ben 2 milioni di friggitrici ad aria Cosori solamente negli Stati Uniti, a cui si sono aggiunte 250mila friggitrici in Canada e 21mila in Messico.

Finora l’azienda Cosori ha ricevuto 205 segnalazioni di friggitrici ad aria che prendono fuoco, bruciano, si sciolgono, si surriscaldano ed emettono fumo. A ciò si aggiungono 10 casi di ustioni superficiali e 23 segnalazioni di danni minori alla casa.

L’azienda, tramite una dichiarazione, ha spiegato che, dopo un’indagine approfondita, hanno stabilito che in circostanze estremamente rare, i connettori presenti all’interno delle friggitrici ad aria richiamate, connettori che creano collegamenti elettrici fra determinati fili, possono surriscaldarsi, provocando rischio di incendi e ustioni.

Cosori, azienda nota per la produzione di elettrodomestici da cucina e di proprietà della Vesync, con sede a Shenzen, in Cina, ha poi aggiunto che tutti i suoi prodotti sono stati “rigorosamente e regolarmente testati” per la sicurezza dei consumatori e sono totalmente conformi agli standard stabiliti per il settore. Cosori si scusa poi per qualsiasi inconveniente provocato.

Chi avesse una friggitrice ad aria Cosori, su precisa richiesta della stessa azienda, è pregato di smettere di usarla immediatamente e di andare sul siro recall.cosori.com per chiedere una sostituzione. I clienti dovranno inviare una foto del prodotto richiamato, ma non avranno necessità di presentare scontrino o fattura di acquisto per richiedere la sostituzione.

Le friggitrici ad aria interessate sono quelle da 3,5 e 5,48 litri, dal costo variabile dai 70 ai 130 dollari, vendute in diversi negozi sia fisici che online come Amazon, Target, Walmart e Best Buy, da giugno 2018 a dicembre 2022.

Per quanto riguarda le friggitrici ad aria, nel 2021 c’è stato un boom di acquisti, soprattutto grazie al Covid. Inoltre il momento d’oro di tali elettrodomestici è proseguito anche nel corso del 2022. Per esempio, nel Regno Unito, a causa dei rincari delle bollette, ecco che gli inglesi hanno deciso di provare a risparmiare acquistando proprio le friggitrici ad aria.