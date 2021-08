di Manuela 13 Agosto 2021

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio diversi lotti delle Frolline e Torta a gusti vari di La Dolce a causa di un rischio chimico. Come nel richiamo precedente, anche in questo caso la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 12 agosto 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri non è indicata la data dei controlli effettivi.

In tutti i richiami il marchio del prodotto è sempre La Dolce, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è MD S.p.A. e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Valdenza.

Di seguito trovate il nome commerciale esatto dei prodotti interessati dai richiami, i numeri di lotto, le date di scadenza e l’unità di vendita:

Frolline con confettura di more rosse e mirtilli neri : numeri di lotto 1L064, 1L085, 1L127, 1L154 e 1L183, rispettivamente con date di scadenza o termine minimo di conservazione 15 ottobre 2021, 30 ottobre 2021, 5 dicembre 2021, 15 gennaio 2022 e 15 febbraio 2022, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

: numeri di lotto 1L064, 1L085, 1L127, 1L154 e 1L183, rispettivamente con date di scadenza o termine minimo di conservazione 15 ottobre 2021, 30 ottobre 2021, 5 dicembre 2021, 15 gennaio 2022 e 15 febbraio 2022, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi Frolline con scorzette e marmellata di limone : numero di lotto 1L085, data di scadenza o termine minimo di conservazione 30 ottobre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

: numero di lotto 1L085, data di scadenza o termine minimo di conservazione 30 ottobre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi Torta ai frutti di bosco : numeri di lotto 1L075, 1L092, 1L124, 1L125, 1L148 e 1L180, rispettivamente con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 settembre 2021, 30 ottobre 2021, 15 novembre 2021, 30 novembre 2021, 15 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 400 grammi

: numeri di lotto 1L075, 1L092, 1L124, 1L125, 1L148 e 1L180, rispettivamente con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 settembre 2021, 30 ottobre 2021, 15 novembre 2021, 30 novembre 2021, 15 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 400 grammi Torta di mele: numeri di lotto 1L075, 1L092, 1L124, 1L125, lL148 e l1L180, rispettivamente con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 settembre 2021, 30 ottobre 2021, 15 novembre 2021, 30 novembre 2021, 15 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022, unità di vendita rappresentata dalla confezione da 400 grammi

In tutti questi casi il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè un richiamo in via precauzionale a causa della presunta presenza di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge in uno degli ingredienti usati nei lotti sopra indicati.

Chi fosse già in possesso di uno dei lotti di cui sopra, è pregato di non consumarli e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto. Tuttavia analoghi prodotti, ma con numeri di lotto differenti non sono oggetto di richiamo e possono essere consumati in tranquillità.