Frollini di Mais con zenzero candito Sabato di Le Furezze: richiamo per rischio allergeni

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Frollini di Mais con zenzero candito Sabato di Le Furezze a causa del rischio allergeni. Sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli è quella del 15 dicembre 2020, tuttavia sul sito è stato pubblicato qualche giorno dopo.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Sabato – Frollini di Mais con Zenzero Candito e Olio essenziale di Bergamotto, mentre il marchio del prodotto è On – Le Furezze. Sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è, invece, Le Furezze di F. Iseppato, con sede dello stabilimento in via Alberto da Giussano 36 a Bovolone (VR).

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è E333/54, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di maggio 2021 e unità di vendita nella confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un’etichettatura non corretta: nel prodotto è presente del sesamo nero (allergene) non dichiarato nella lista degli ingredienti. Le avvertenze chiedono a chiunque lo abbia acquistato a non consumare questo lotto e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto. Qui verrà o rimborsato o cambiato con un altro prodotto dello stesso valore.