Frutta e verdura biologica, gli italiani amano soprattutto zucchine (+70%) e fragole (+34%)

di Luca Venturino 1 Novembre 2022

Nel corso del 2021 gli abitanti dello Stivale hanno consumato circa 339 mila tonnellate di frutta e verdura biologica, con picchi soprattutto per quanto riguarda i consumi di zucchine (+70%) e fragole (+34%): si tratta di quanto emerso dall’incontro Opportunità e criticità sul mercato del biologico: i punti di vista dei principali attori promosso da Cso Italy (Centro Servizi Ortofrutticoli) e Made in Nature, progetto sul biologico europeo finanziato dall’Unione europea, che ha di fatto preso in esame il rapporto tra il mercato ortofrutticolo biologico e i consumatori del Vecchio Continente nel contesto dell’anno passato.

Interessante notare, ad esempio, che di fatto il primo posto nel podio dei consumi di frutta e verdura biologica è occupato saldamente dalla Danimarca, che con una quota del 13%, frutta e verdura rappresenta circa il 37% del mercato biologico totale; ma di fatto si registrano ottime performance anche in Francia, dove di fatto nel corso del 2020 l’aumento è stato pari a quello dell’ortofrutta fresca totale, ovvero +4,9% rispetto al 2019 in volume, e in Germania, dove i consumi di ortofrutta biologica sono saliti del 46% dal 2017 al 2021.

“Nonostante una leggera flessione rispetto al convenzionale il comparto bio in Italia e nel resto d’Europa” ha commentato Paolo Bruni, presidente Cso Italy ” tiene bene anche grazie al contributo del progetto Made in Nature che promuove i valori del biologico nel Vecchio Continente”. Vi ricordiamo infine, rimanendo in questo contesto, che di recente l’agricoltura biologica ha ricevuto risorse economiche per un totale di 24 milioni di euro.