Frutta e verdura potrebbero giovare anche ai reni: le conclusioni di uno studio

di Luca Venturino 29 Luglio 2022

Uno dei denominatori più comuni tra coloro che soffrono di malattie renali cronache è un consumo ridotto di frutta e verdura: è quanto emerso da uno studio redatto da alcuni ricercatori della University of Virginia School of Medicine, che hanno preso in esame i dati sui modelli alimentari di frutta e verdure del National Health and Nutrition Examination Survey, un sondaggio sull’alimentazione, condotto tra il 1988 e il 2018. Analizzando i dati demografici, le circonferenza della vita e la presenza di diabete o ipertensione tra i “pazienti” i ricercatori hanno concluso che le persone afflitte da una malattia ai reni cronica erano più solite seguire un modello alimentare con bassi consumi di frutta e verdura.

Dando un’occhiata allo studio, pubblicato anche sulla rivista scientifica Journal of Renal Nutrition, si evince che nel primo ciclo del sondaggio (condotto tra il 1988 e il ’94) il 51,83% dei pazienti con insufficienza renale cronica si distingueva per seguire una dieta a basso consumo degli alimenti in questione. Nel secondo ciclo (2003-10), invece, era il 46,26% dei pazienti con gli stessi problemi di salute a seguire un modello alimentare simile; e nel terzo e ultimo ciclo (2011-18) la percentuale di pazienti a bassa assunzione di frutta e verdura è salita a 47,87%.

“Il consumo di più frutta e verdura è fortemente legato allo stato di salute in molte malattie diverse” ha commentato a tal proposito Julia J. Scialla, una delle autrici dello studio. “Dobbiamo stare attenti a non scoraggiare inutilmente una sana assunzione di questi alimenti quando forniamo consigli nutrizionali ai pazienti con insufficienza renale cronica, come quello di ridurre l’assunzione di potassio”. Capito, Bear Grylls? La verdura fa bene!