Frutta Tosano Winner Mix vaschetta: richiamo per rischio chimico

di Manuela 26 Ottobre 2021

Altro richiamo pubblicato sul sito Salute.gov: questa volta si tratta della frutta Tosano Winner Mix vaschetta. Un paio di lotti, infatti, sono stati ritirati a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è del 25 ottobre 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 21 ottobre 2021.

In tutti i richiami, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Mainardi Nicola srl.

Queste, invece, sono le denominazioni di vendita esatte (coincidono in questo caso col marchio del prodotto), il numero del lotto di produzione e la data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Tosano Winner Mix “Vasch. TS16CCR” gr.250/8 : numero di lotto 211015002, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla vaschetta da 250 grammi

: numero di lotto 211015002, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla vaschetta da 250 grammi TS16 Winner Mix “Vaschetta” gr.250/12: numero di lotto 211018047, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2022

In entrambi i casi il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di livelli di aflatossine che superano i limiti stabiliti dal regolamento UE 165/2010. Nelle avvertenze viene solo indicato genericamente il ritiro del prodotto. Tuttavia in questi casi il consiglio è quello di non consumare i lotti sopra indicati se già acquistati e presenti in casa.