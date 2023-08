Fulmine colpisce una birreria all’aperto in Germania: morto un uomo

di Manuela Chimera 16 Agosto 2023

Andiamo in Germania perché qui un uomo è morto quando un fulmine ha colpito un birreria all’aperto. E prima che lo chiediate: sì, c’era un temporale in corso e no, non tutti gli avventori, quando la tempesta ha cominciato a scatenarsi, si sono rifugiati al sicuro.

Birreria all’aperto colpita da un fulmine: morto un uomo, feriti tanti altri

La birreria all’aperto in questione si trova vicino alla città di Stoccarda, in Germania. Tutto è accaduto sabato sera. La vittima, un uomo di 35 anni, era seduto sotto un albero nella birreria all’aperto di pertinenza di un ristorante turistico nella cittadina di Unterensingen.

Mentre gli avventori erano seduti all’aperto, sulla zona si è scatenato un temporale. Una quindicina circa di persone, sedute fuori ai tavoli, vedendo i tuoni e i fulmini, sono subito corse a cercare un riparo all’interno del bar. Tuttavia sei persone hanno deciso di sfidare la sorte rimanendo sedute all’aperto, fra l’altro a un tavolino posizionato sotto a un albero.

Probabilmente pensavano di ripararsi così dalla pioggia, dai tuoni e dai fulmini. Tuttavia è cosa risaputa che, quando c’è un temporale, uno dei posti dove non cercare un riparo è proprio sotto un albero.

LEGGI ANCHE Casteltermini: pastore muore colpito da un fulmine mentre stava controllando il gregge

Un fulmine, infatti, è scoccato proprio sopra il locale, attirato probabilmente dagli alberi alti e folgorando chi era rimasto all’aperto. Secondo quanto riferito dalla Polizia e dalle ambulanze intervenute sul posto, tre persone hanno dovuto essere rianimate subito, fra cui un ragazzo di 11 anni e una donna di 43 anni che sono ancora ricoverati in ospedale.

La donna versa ancora in condizioni critiche. Altre due bambini, uno di 4 anni e una di neanche 11 mesi, sono rimasti folgorati mentre si riparavano in un rimorchio per biciclette nelle vicinanze del bar. Anche loro sono ancora ricoverati. Inoltre nella zona sono state colpite dal fulmine anche diverse case.

Le cose, però, sono andate più drammaticamente per la vittima. L’uomo, un 35enne, è infatti morto a seguito delle ferite riportate a causa della folgorazione mentre si trovava in ospedale, dove era stato portato subito dall’ambulanza.

Ovviamente inutile ricordare che, in caso di temporale, non bisogna mai cercare riparo sotto a un albero. Meglio nascondersi dentro un edificio (non di lamiera o metallo, of course), come hanno fatto gli altri avventori che sono corsi subito all’interno del bar o dentro un’auto (le gomme, infatti, scaricano l’elettricità a terra, ma bisogna fare attenzione a non toccare le portiere o le parti in lamiera del veicolo).

Chi si trova all’aperto, invece, se non ha un riparo, deve togliersi di dosso qualsiasi oggetto metallico, anche piccolo, cercare un punto non rialzato e accovacciarsi a terra a piedi uniti, tenendo le braccia avvolte intorno alle ginocchia.