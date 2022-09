Funghi, scatta la corsa ai Porcini: le piogge hanno fatto aumentare le raccolte del 50%

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Le più recenti piogge hanno fatto fiorire i boschi italiani di Porcini, Finferli, Trombette e Chiodini – un chiaro semaforo verde che sancisce l’inizio della corsa ai funghi da parte di appassionati e golosi. Addirittura, secondo il monitoraggio di Coldiretti circa l’inizio delle attività di ricerca, in alcuni casi le raccolte sono arrivate ad aumentare del 50% su base annua; anche se di fatto l’imperversare della siccità estiva e il carattere erratico del maltempo (anche se in questo caso di potrebbe parlare di buontempo) hanno determinato vaste differenze tra regione e regione. Si registrano, in particolare, interessanti picchi in Veneto, sulle Dolomiti, in Campania e Calabria; mentre in Lombardia le quantità di funghi sono ancora relativamente limitate e in Toscana, Piemonte, Marche e Liguria ancora non si registrano le condizioni ottimali per nascite diffuse e generose.

Importante notare, infatti, che la nascita di queste delizie dei boschi richiede terreni umidi senza piogge torrenziali, che finirebbero per trascinare via il fertile substrato del sottobosco, una dose di sole abbondante ma non eccessiva e una temperatura media che si aggira intorno ai 18-20 gradi centigradi. In questo contesto, per di più, la Coldiretti rinnova l’invito a evitare le improvvisazioni e ad agire con cautela e rispetto delle norme e vincoli specifici: “Non fidarsi assolutamente dei detti e dei luoghi comuni” si legge in una nota “e rivolgersi sempre, in caso di incertezza, per controlli ai Comuni o alle Unioni micologiche e utilizzare cestini di vimini ed evitare le buste di plastica”. Ricordiamo, infine, che per la raccolta di funghi all’interno della zona rossa per la peste suina africana in Liguria occorre chiedere l’apposito permesso dalle autorità regionali.