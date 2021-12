Funghi Shiitake di Arche Naturkuche: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 13 Dicembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti dei Funghi Shiitake di Arche Naturkuche a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di qualche giorno fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 2 dicembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Funghi Shiitake 40 g, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Arche Naturkuche. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del qle l prodotto è commercializzato, sia l nome del produttore è Arche Naturkuche GmbH, con sede dello stablimento a Liebigstr 5a D-40721 a Hilden.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del:

31 agosto 2022

30 novembre 2022

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 40 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni, più precisamente la mancata dichiarazione dell’allergene solfiti nell’etichetta.

Nelle avvertenze si raccomanda ai consumatori allergici ai solfiti di controllare il prodotto già acquistato e le scorte presenti in casa: se appartengono alle scadenze richiamate, non devono consumarli, bensì devono riportarli presso il punto vendita di acquisto in modo che venga sostituito o rimborsato.