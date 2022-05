Gabriele Bonci lascia il Mercato Centrale Roma

Gabriele Bonci ha deciso di lasciare il Mercato Centrale Roma per inseguire nuovi progetti. Quali? Bella domanda.

di Luca Venturino 25 Maggio 2022

Udite, udite: il Re del pane lascia la Capitale. Troppo melodrammatico? Decisamente, sì – e quel che è peggio è che a tutti gli effetti si tratta solo di una mezza verità. Se è pur vero che Gabriele Bonci si sta infatti preparando a lasciarsi alle spalle un pezzetto di Roma con il suo ciao ciao al Mercato Centrale, ci teniamo a sottolineare che centurioni, gladiatori e turisti potranno tranquillamente continuare ad acquistare le prelibatezze del cosiddetto panettiere più famoso d’Italia direttamente dai suoi panifici.

L’annuncio arriva direttamente dai suoi canali social accompagnato da una didascalia un poco fredda: “Gabriele Bonci e Tutta la sua squadra ringraziano il Mercato Centrale Roma per l’esperienza di questi anni insieme” si legge. “Nuovi progetti ci attendono. Restate sintonizzati!”. Di quale natura siano i nuovi progetti in questione, però, non ci è dato saperlo; e nemmeno la foto allegata all’annuncio ci aiuta a indovinare qualche dettaglio (al contrario di quanto era successo, sempre con un post sui social, con lo spoiler dell’apertura di Mercato Centrale Melbourne).