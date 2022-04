Umberto Montano spoilera la nuova apertura di Mercato Centrale: sarà in Asutralia

di Luca Venturino 29 Aprile 2022

La narrazione del Mercato Centrale si allarga fino ad abbracciare l’emisfero meridionale, e si prepara a portare il suo particolare modo di raccontare il cibo anche in Australia. L’annuncio – o, per meglio dire, lo spoiler – arriva direttamente dallo stesso Presidente Umberto Montano tramite un post su Facebook.

Un breve video e una foto, accompagnati da una didascalia decisamente minimale, quasi lapidaria, ma che nella sua essenzialità contiene tutto ciò che ci serve: “Mercato Centrale Australia, partiti!”. Mesi di grandi annunci, non c’è ombra di dubbio: prima il ritorno di Filippo La Mantia in quel di Milano (sempre, si capisce, che riesca a trovare i camerieri – che i piatti mica si portano da soli), poi l’approdo della pizza di Marco Quintili nel Mercato Centrale di Roma; e ora l’annuncio di una nuova apertura dall’altra parte del mondo.

Le informazioni a riguardo sono davvero poche: stando a quanto pubblicato da Montano la location scelta è la città di Melbourne, situata sulla costa sud-orientale dell’Australia. I lavori sono cominciati a inizio mese, il 5 aprile e pare che dovrebbero terminare entro i primi di maggio; e si riesce anche a spiare la prima bozza degli orari d’apertura: tutti i giorni dalle 7 fino alle 3 mentre, in occasione del 25 aprile (che in questo caso non è l’anniversario della Liberazione dell’Italia, ma l’ANZAC Day – una commemorazione che si tiene ogni anno in Australia e Nuova Zelanda in memoria di tutti i soldati delle forze armate caduti), l’orario sarà da mezzogiorno alle 3.