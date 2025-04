Gabriele Bonci porta la sua pizza nella grande distribuzione

“Qui dentro vive la storia di un seme piantato, di una terra coltivata con cura e di persone che hanno lavorato sodo per portarlo fino a qui”: questa la più o meno solenne frase che campeggia sulle confezioni de “La Mia Teglia“. Mia non nel senso che appartiene a chi scrive, beninteso: il nostro soggetto è Gabriele Bonci, cosiddetto Michelangelo della pizza.

“La Mia Teglia” – la sua – è la linea di Bonci pensata in collaborazione con il brand Naturally Pinsa per il debutto tra i scaffali e le logiche della grande distribuzione. Trattasi, norme operative alla mano, di una base precotta al 60% da 250 grammi pronta a conoscere il forno o la friggitrice ad aria.

Bonci e il déjà vu della grande distribuzione

Debutto che andrebbe accompagnato da opportuno asterisco, a dire il vero: i nostri lettori più fedeli ricorderanno che già nell’ormai lontano 2016 la pizza nostro protagonista fece la sua comparsa all’interno di un punto vendita di casa Carrefour. Il senso dell’operazione, come spiegato da lui stesso, era stato di “prodotti straordinari in contesti ordinari“. E ora?

Ora il campo di gioco è sensibilmente più ampio. Ancora uno sguardo ai numeri del caso: “La Mia Teglia” ha una shelf life di 75 giorni e sarà disponibile nei supermercati a un prezzo consigliato di 2,95 euro per – come accennato – 250 grammi di prodotto. Base precotta, dicevamo, e pronta ad accogliere condimenti e farciture.

Non una semplice e banale operazione commerciale, spiega il puntualissimo comunicato stampa. Dietro il battesimo in GDO di Bonci c’è infatti l’incontro con Alessandro Bianchetti, imprenditore e founder di Naturally Pinsa. “Io ed Alessandro ci siamo incontrati in un momento per me molto particolare e questa storia ha un qualcosa di estremamente suggestivo”, spiega il nostro.

“Era il periodo del mio ritiro presso il Santuario Francescano di Santa Maria della Foresta, nel reatino” continua Bonci. I due hanno inteso una comunione di valori, e da lì è nato il progetto ‘La Mia Teglia’, dove per la prima volta io in prima persona mi confronto con il mondo della grande distribuzione, ma lo faccio al fianco di un brand con il quale condivido il modo di operare i valori fondanti”.

A proposito, sentiamo l’altra campana: “Ci tengo a precisare che ‘La Mia Teglia’ entrerà in distribuzione solamente nelle catene di supermercati qualità, sia in Italia che all’estero” spiega Bianchetti. “Oltre alla ricerca dell’eccellenza del prodotto, uno degli aspetti che ha colpito molto Gabriele è stato il nostro approccio etico al lavoro: in quanto società benefit, non solo siamo attenti alla sostenibilità dell’agricoltura, ma anche alla cura delle persone che lavorano qui da noi”.