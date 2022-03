Gabriele Bonci vince la causa contro Flai Cgil: il giudice nega l’antisindacalità

Il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma ha rigettato il ricorso presentato dall'organizzazione sindacale Flai Cgil, che aveva denunciato appunto la presunta antisindacalità di alcune condotte poste in essere dalla società di Bonci

di Marco Locatelli 29 Marzo 2022

Il mese scorso Gabriele Bonci è stato denunciato dai sindacati Flai Cgil per presunte condotte anti sindacali all’interno dei suoi panifici. In queste ore il popolare “re del pane” ha però vinto la causa contro i sindacati e l’annuncio arriva direttamente da una nota stampa che sottolinea come il giudice abbia “negato che il comportamento del datore di lavoro (Bonci ndr) fosse d’ostacolo al libero esercizio delle prerogative sindacali”.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Roma ha rigettato il ricorso presentato dall’organizzazione sindacale Flai Cgil – si legge nel comunicato stampa -, che aveva denunciato appunto la presunta antisindacalità di alcune condotte poste in essere dalla società di Bonci. Il sindacato è stato anche condannato al pagamento delle spese del giudizio.

“Al ricorso della Flai Cigl era stata data grande evidenza sui mass media e sui social ed illegale rappresentante della società (Bonci ndr) era stato mediaticamente “condannato” prima ancora che si celebrasse il giudizio – prosegue il comunicato -; ed invece, grazie all’Avvocato Domenico De Feo che ha sostenuto le nostre ragioni, il Tribunale, ribaltando completamente la prospettiva, ha dichiarato infondata la denuncia”.