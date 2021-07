Galbani lancia sul mercato la sua prima mozzarella di bufala

di Manuela 27 Luglio 2021

Novità in casa Galbani: l’azienda ha lanciato sul mercato la sua prima mozzarella di bufala. Più precisamente, questa mozzarella di latte di bufala sarà a marchio Galbani Santa Lucia.

Le nuove Mozzarelle Santa Lucia di Latte di Bufala saranno disponibili sugli scaffali nella confezione multi pack da 2x125g. Sulla confezione troverete inoltre due grafiche differenti con ricette diverse a base di mozzarella di bufala. In esse troverete anche ingredienti e procedimenti per sfruttare al meglio la mozzarella di latte di bufala

Mauro Frantellizzi, il direttore Marketing di Galbani Cheese, ha spiegato che, nonostante finora Galbani Santa Lucia non abbia mai fatto parte del settore della mozzarella di bufala, rimane il primo marchio che viene in mente ai consumatori quando si nomina questa categoria.

Da qui il passo logico successivo era entrare effettivamente a far parte di questo segmento del mercato. Frantellizzi ammette che per loro questo mercato è nuovo, ma essendo un settore in continua crescita e di grande valore, ecco che andranno ad arricchire in tal modo la loro offerta.

Frantellizzi ha poi sottolineato che, grazie anche a questo packaging, cercheranno di posizionare la Mozzarella Santa Lucia di Latte di Bufala in maniera diversa rispetto agli altri competitor, suggerendo agli italiani un paio di ricette in cui utilizzarla.

