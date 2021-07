di Chiara Cajelli 26 Luglio 2021

La mozzarella è come i datteri: è disponibile tutto l’anno, ma solo in un determinato periodo la apprezziamo davvero. Possiamo declinarla in ricette estive assai soddisfacenti, capaci di rappresentare un pasto completo, sostanzioso senza postprandiale pesantezza e versatile, senza il bisogno di accendere i fornelli (o accendendoli per pochissimo).

Entreremo nel dettaglio delle varietà: bufala, burrata, fiordilatte hanno sapori e consistenze diverse tra loro, e per ognuna abbiamo selezionato piatti alternativi, ricette estive con la mozzarella ad hoc.

Involtini di melanzane e mozzarella

Melanzane e mozzarella dovrebbero fare sempre coppia fissa, perché insieme creano un connubio favoloso che non necessita di molto altro per essere perfetto e adatto in qualsiasi occasione. Eccovi, ad esempio, degli involtini ideali per un antipasto o per un aperitivo.

Frittelle di zucchine e mozzarella

ok, qui si frigge e la calura aumenta… ma quanto ne vale la pena? Queste pepite tenere e filanti possono essere gustate anche fredde, per la gioia di tutti. Qui trovate la nostra ricetta ma potete arricchirla con carote o piselli.

Cestini di mozzarella farciti

Talmente semplice, questa ricetta, da sembrare quasi scontata. Eppure, sceglietela per un buffet o per un pranzo estivo con gli amici e conquisterete tutti dal primo all’ultimo. Verdure a scelta tagliate bene, magari marinate precedentemente, sul fondo una salsa come il pesto o una crema salata di pistacchi: boom!

Pizzette di sfoglia e mozzarella

Velocissime, davvero strepitose, facili da fare, ideali da trasportare (a cena o pranzo da qualcuno, in spiaggia, nello zaino): le nostre pizzette di sfoglia sono da tenere come asso nella manica!

Insalata di pasta con mozzarella e tonno

Un classico da non sottovalutare, gente. pasta cotta al dente e raffreddata, condita con pomodoro schiacciato e polpa di pomodorini datterini. E poi tonno, capperi se volete, olio extravergine di oliva. Cosa manca? Ah giusto: la mozzarella. Potete usare la fiordilatte, ma anche una bufala, affumicata o classica.

Insalata di bufala con pesto

Torniamo sulla mozzarella di bufala per un piatto veramente fenomenale in cui gustarla praticamente in purezza. Pesto, verdure tagliate a fette spesse e appena grigliate, pinoli tostati, melone. Provare per credere.

Bruschetta con burrata e pomodorini confit

Per i pomodorini confit armatevi di pazienza la sera prima, inzuccherateli un po’ e aspettate che appassiscano e si caramellizzino in forno. Usateli poi insieme a quelli freschi, per coprire completamente una distesa di freschissima burrata su pane tipo pugliese ben tostato. Buona estate!

Fingerfood con mozzarella, crudo e fichi scottati

Se cercate dei fingerfood sfiziosi e davvero molto semplici da fare, li avete trovati. Forse per i fichi è ancora troppo presto ma in alternativa potete certamente usare del melone.

Insalata di anguria con mozzarella di bufala

Anguria e feta è un accostamento imbattibile, ma se cercate un sapore meno deciso allora dovreste puntare sulla mozzarella. Ebbene sì, un latticino delicato e leggermente acidulo che si sposa a meraviglia con la dolcezza del cocomero. Poi metteteci pistacchi naturali tostati, basilico, mollica di pane sbriciolata.

Cheesecake di mozzarella

Mozzarella in un dolce?? Certo, perché no? Usiamo la ricotta e il mascarpone, perché mai non dovremmo usare la mozzarella. Frullatela insieme a un altro formaggio delicato e neutro, per farne una cheesecake davvero particolare e perfetta da servire con frutta fresca.