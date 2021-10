Gallarate: rissa in un bar, 5 giovani ubriachi in ospedale

Ancora una rissa in un bar, ma questa volta a Gallarate: coinvolti 5 giovani ubriachi, tutti finiti in ospedale.

di Manuela 27 Ottobre 2021

Dopo la rissa al bar di Aversa per una questione legata alle patatine (con tanto di accoltellamento), spostiamoci a Gallarate: qui una rissa in un bar ha coinvolto cinque giovani ubriachi che sono finiti in ospedale.

Questa volta tutto è accaduto nella notte fra sabato e domenica in un bar di Gallarate, in provincia di Varese. Intorno alle 2,45 di domenica mattina, da via Milano è arrivata la chiamata per la polizia e il 118.

Sul posto si sono subito recate le volanti e due ambulanze: giunti qui gli agenti e i soccorritori si sono trovati di fronte a cinque ragazzi giovanissimi tutti ubriachi a causa dell’abuso di alcol e feriti. Quattro ragazzi avevano un’età compresa fra i 19 e i 23 anni, mentre una ragazza aveva 20 anni.

Dopo averli identificati, mentre i soccorritori procedevano a trasportarli tutti in ospedale, ecco che la polizia ha cominciato a raccogliere le testimonianze dei presenti per capire cosa fosse successo.

Pare che si fosse scatenata una rissa per motivi banali, probabilmente causata dall’eccessivo consumo di alcolici. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Prealpina, attualmente non ci sarebbero ancora denunce in corso, ma la polizia sta ancora indagando per ricostruire cosa sia accaduto durante quella notte di violenze.

Anche perché non è la prima volta che nel centro della città succedono episodi del genere. Secondo il quotidiano, infatti, già a fine settembre un uomo era finito al Pronto Soccorso dopo essere stato colpito da un calcio mentre difendeva una sua amica infastidita da un ragazzo.

E spostandosi poco più in là, a Busto Arsizio, la polizia era dovuta intervenitore per sedare una rissa in un locale pubblico: lì un ragazzo di 22 anni era finito al Pronto Soccorso.