Galles: pescato un tonno gigante da record, pesava 408 kg

di Manuela 12 Ottobre 2022

Andiamo in Galles perché qui un pescatore deve essere stato molto soddisfatto: ha pescato, infatti, un tonno gigante da record, dal peso di circa 408 kg.

In realtà sono stati due i pescatori a cimentarsi in questa impresa: Simon Batey e Jason Nott. Mentre si trovavano a pesca al largo della costa del Pembrokeshire, nel Mare d’Irlanda, si sono imbattuti in questo enorme esemplare di tonno rosso dell’Atlantico lungo ben 2,82 metri. Più precisamente, lo hanno pescato nella zona nota come Celtic Deeps, a circa 30 miglia al largo della costa occidentale del Galles.

I due ci hanno messo un’ora per pescarlo. Batey e Nott si sono alternati alla canna da pesca, il tutto sotto l’occhio vigile dello skipper Andrew Alsop. Ma non pensiate che se lo siano portato a casa: dopo averlo catturato, lo hanno avvicinato alla fiancata dell’imbarcazione, lo hanno misurato dalla punta del naso fino alla coda e poi lo hanno liberato.

Julian Lewis Jones, patron di Angling Cymru, ha spiegato che è di gran lunga il pesce più grande che sia mai stato catturato nelle acque gallesi. E ammette che non è un’impresa da poco catturare un pesce di queste dimensioni: praticamente aveva le stesse dimensioni di uno squalo.

Lewis Jones, però, ammonisce gli aspiranti Sampei: pesci di quelle dimensioni sono immensamente potenti, qualcosa che nessun principante dovrebbe mai affrontare, anche perché la pesca di questi esemplari deve sempre essere un lavoro di squadra. Pare che nelle acque del Galles nuotino alcuni dei tonni più grandi del mondo (l’habitat è ideale, con anche i pescatori che si assicurano di tutelare le popolazioni marittime), tanto che qui c’è il potenziale per organizzare eventi di pesca del tonno ricreativi di classe mondiale (a patto che nessuno bari con i piombini, così come successo negli Stati Uniti).