Gallina da record nel Salento depone un uovo enorme

Uovo da record (anche se non il più grande del mondo) e gallina da record (rimasta però ignota): una gallina di un allevamento del Salento ha deposto un uovo enorme di 193 grammi. Dato che, alla maggior parte di noi, dice poco. Questo a meno di non sapere che, in media, un uovo di gallina pesa sui 60 grammi. Dunque l’uovo in questione è tre volte più grande del solito. Massima solidarietà alla gallina che lo ha deposto.

Ma non è l’unico uovo da record della zona

La Fattoria La Vegliese ha spiegato che il giorno della Befana, andando a raccogliere le uova del loro allevamento biologico, si sono trovati di fronte a uno strano e inaspettato dono dell’Epifania: un uovo di gallina colossale.

Con un peso di 193 grammi, è tre volte più grande di un uovo medio di gallina che, solitamente, si aggira sui 60 grammi. Ovviamente siamo ben lontani dal peso di un uovo di struzzo, che varia dagli 800 ai 1.500 grammi, ma considerata la stazza, quello deposto da questa gallina è un uovo di massimo rispetto.

Il responsabile dell’allevamento ha poi spiegato che il fatto che una delle loro galline sia riuscita a deporre un uovo di tali dimensioni, potrebbe essere dovuto alle pratiche di allevamento biologico con cui allevano le galline da più di 20 anni.

Incuriositi dalla vicenda, abbiamo contattato la Fattoria La Vegliese per chiedere qualche informazione in più. Questo perché è vero che ogni tanto capita di vedere uova un po’ più grandi, con doppio tuorlo o con un altro uovo dentro, ma non si tratta di eventi poi così frequenti. Certo, questo non è l’uovo di gallina più grande mai deposto: il record appartiene ancora a una gallina del New Jersey, con peso di 454 grammi.

Ma comunque sia anche i 193 grammi di questa gallina sono di tutto rispetto. La gallina che ha deposto l’uovo è di razza Hy-Line. Accasata intorno al 15 ottobre 2023, si tratta di una pollastrella giovane, quindi ancora più strano che abbia prodotto un uovo di queste dimensioni.

L’allevamento da cui proviene è di tipo biologico (anche il mangime di cui si nutrono è biologico). Al momento queste galline hanno a disposizione un’area di 80mila metri quadrati: al momento lì sorge un solo capannone, ma l’idea è quella di ampliarsi.

Il problema, però, è che la gallina produttrice di tale uovo è rimasta ignota, motivo per cui non è stato neanche possibile darle un nome. Questo perché, essendo un allevamento a terra biologico, le galline sono libere di razzolare dove gli pare e piace. Dunque non è possibile risalire alla gallina progenitrice. Tuttavia c’è un modo per risalirvi: si sa qual è il nido che la gallina preferisce, dunque ora questo nido è diventato un sorvegliato speciale.

La cosa interessante è che nell’aria della zona deve esserci qualcosa che spinge le galline a produrre uova da record. Il responsabile dell’allevamento, infatti, ci ha detto che in un altro loro allevamento, questa volta tradizionale però, proprio in questi ultimi giorni sono state raccolte altre due uova di dimensioni doppie rispetto alla media, di dirca 113 grammi.

Cosa ne sarà dell’uovo da 193 grammi? Per ora è stato conservato in frigorifero. Ma l’idea è quello di aprirlo a breve anche perché, secondo il responsabile, è altamente probabile che all’interno di questo uovo ce ne sia un altro. Ah, e non verrà mangiato (quindi niente frittatona gigante che probabilmente stavate immaginando): massimo rispetto per l’uovo da record. E per la gallina che l’ha deposto, a lei vanno tutti i nostri pensieri.

